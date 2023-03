O fórum europeu "Cartoon Movie" abre portas esta quarta-feira em Bordéus, França, e tem a Ucrânia em plano de destaque. Os holofotes estão sobre "Mavka: The Forest Song", de Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban.

O filme começou a trilhar o caminho do sucesso exatamente na edição de 2017 desta mostra europeia de novas produções de animação e é apresentado na deste ano (7-9 de março) já como obra terminada mesmo após um ano na Ucrânia marcado pela invasão militar russa.

"Graças ao 'Cartoon Movie' há alguns anos conseguimos muitos parceiros internacionais e também o reconhecimento para este filme. Por isso, acredito e espero que esta animação venha a ser um sucesso internacional porque também mostra um pouco da nossa cultura e ajuda a aprender como se trabalha aqui", eplicou à euronews Anastasiya Verlinska, promotora da animação ucraniana e conhecida também como diretora do festival LINOLEUM.

"Mavka" começou a ser exibido no passado fim de semana e foi um êxito de imediato, sobretudo no país natal, onde mais de 200 mil pessoas o viram logo no primeiro fim de semana, batendo recordes de lançamento, relegando para segundo plano inclusive "Avatar", o filme de maior sucesso do ano a nível mundial.

"Todos os cenários e ambientes do filme são inspirados em locais reais na Ucrânia", sublinhou-nos Anastasiya Verlinska, discorrendo depois sobre as atuais dificuldades para os produtores de animação na Ucrânia, um país em guerra pela soberania e pela autodeterminação.

"Temos, sobretudo, falta de financiamento. Perdemos praticamente um ano em que todo o financiamento do governo foi para as necessidades do exército", lamentou a promotora.

Anastasiya Verlinska conta-nos que "muitos dos representantes do mundo da cultura foram combater para a linha da frente e alguns deles morreram".

"A maioria continua a criar conteúdos para manter a nossa cultura a respirar. Por isso, de certa forma, a cultura ucraniana está agora nas vossas mãos. Nas mãos da Europa e do mundo para receber apoio", conclui a nossa entrevistada, em jeito de apelo.

"Mavka: The Forest Song" conta-nos uma história de amor, misturada com criaturas fantásticas numa luta contra o mal. Para já, teve exibições em alguns festivais e lançamento comercial na Ucrânia e em alguns países árabes.

No final de março estreia nas salas de cinema em França e um mês depois em Espanha. Portugal ainda não tem data prevista para a estreia desta "canção da floresta" ucraniana animada.