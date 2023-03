Plot twist: Amélie Poulain era afinal uma espia do KGB

Há quase 22 anos, a charmosa Amélie Poulain entrava nas nossas vidas.

O célebre filme de Jean-Pierre Jeunet “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” foi aclamado pela crítica e tornou-se num dos maiores sucessos internacionais do cinema francês.

Não se pode negar que os anos não foram muito generosos para este capricho parisino. Este pode até ter sido o maior sucesso de bilheteira em França em 2001, mas houve quem avaliasse Amélie nas últimas duas décadas como um caso de estilo sobre substância, enquanto outros entendem que a película transmite uma perceção cómica do que é um “filme francês” e que a sua maior herança é a Disneyficação de Montmartre.

No entanto, nem mesmo os mais críticos e imunes à fantasia sonhadora de Amélie poderiam ter antecipado uma reviravolta na história.

Jean-Pierre Jeunet revelou a verdadeira história de Amélie numa curta-metragem de seis minutos que lançou intitulada “A verdadeira história de Amélie Poulain”, em que revela uma bomba considerável: Amélie não é a empregada de mesa de bom coração que todos pensávamos conhecer.

Na verdade, é uma espiã recrutada pelo KGB.

Não acredita? Veja por si mesmo.

Composta por cenas icónicas do filme que foram reorganizadas para desvendar as técnicas de espionagem de Amélie e os seus planos tortuosos de mestre espiã (como preparar um creme brulée de cianeto), este ovo de Páscoa glorificado do realizador mostra a importância da edição no processo de filmagem e como as imagens podem ser reajustadas para moldar novos cenários.

É uma piscadela de olho atrevida para os fãs, que mais uma vez prova que os filmes são criados na sala de edição.

Tirando a transformação dos seus devaneios caprichosos em histórias de espionagem desonestas, Jeunet tem sido bastante discreto no grande ecrã.

A Amélie seguiu-se, em 2004, o filme "A Very Long Engagement” e, em 2009, a sátira ao comércio mundial de armas, “Micmacs - Uma Brilhante Confusão". Ambos tiveram sucesso, mas mais modesto em comparação com o triunfo nacional e internacional de “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain."

A adaptação de 2013 de "The Selected Works of T.S. Spivet”, do escritor Reif Larsen, foi bem recebida, mas não atraiu o público em massa, e o cineasta teve dificuldade em encontrar investimentos para projetos futuros.

Depois de quase uma década de ausência, Jean-Pierre Jeunet lançou “Bigbug" no ano passado na plataforma de streaming Netflix. A comédia de ficção científica não conseguiu recriar o impacto ou o consenso crítico de filmes aclamados como “Delicatessen", “A Cidade das Crianças Perdidas” ou “Amélie."

Esta nova curta-metragem lembra-nos, pelo menos, como Amélie continua a ser especial e que se decidir comemorar o aniversário do filme no próximo mês, definitivamente não poderá olhar para os grandes olhos castanhos de Audrey Tautou da mesma forma.