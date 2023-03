Curiosidades sobre o dia de Saint Patrick

1. Saint Patrick não se chamava Patrick e não era irlandês

O nome original de Saint Patrick, ou São Patrício, era Maewyn Succat. Nasceu no século IV na Grã-Bretanha romana. Os pais eram romanos. Foi sequestrado por salteadores irlandeses e vendido como escravo para cuidar de ovelhas. Conseguiu escapar e refugiou-se num mosteiro. Anos mais tarde, tornou-se padre e adotou o nome Patricius e regressou à Irlanda para tentar converter o país ao cristianismo. É o principal santo padroeiro da Irlanda e, segundo a lenda, vai ser o juiz dos irlandeses no dia do Juízo Final.

2. A cor de Saint Patrick não era o verde

A cor tradicional de São Patrício era o azul. Há até um tom de azul com o nome dele.

O verde tornou-se muito popular a partir do século XVIII, quando a ideia original de usar um trevo (ligado a São Patrício) foi adotada pelo movimento de independência da Irlanda. Vestir de verde tornou-se um símbolo de apoio à independência irlandesa.

De acordo com o WalletHub, 82% dos participantes do Dia de São Patrício planeiam usar verde este ano. Em Chicago, o rio é tingido de verde durante cinco horas, com corantes à base de vegetais.

3. Por que razão o trevo é associado ao São Patrício?

Saint Patrick usava o trevo de três folhas para explicar a Santíssima Trindade; como o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem estar separados e ser apenas uma entidade. Hoje em dia, um trevo significa sorte, especialmente os de quatro folhas. A hipótese de se encontrar um é de 10 mil para 1.

4. Saint Patrick afastou as cobras da Irlanda?

Metaforicamente pode ser verdade, mas os cientistas afirmam que não existem cobras a viver na Irlanda desde a era pós-glaciar.

5. Por que é que se celebra no dia 17 de março?

Saint Patrick morreu no dia 17 de março do ano 461. A Igreja Católica declara dia santo quando um santo morre, porque acredita ser o dia quando entram no céu. É um dia nacional, não só na Irlanda, mas também na ilha de Montserrat nas Caraíbas, fundada por irlandeses. Na Irlanda do Norte também é feriado, tal como na província canadiana de Newfoundland.

6.Só em 1970 passou a ser feriado nos ‘pubs’ da Irlanda

A lei irlandesa (de 1903 e 1970) estabeleceu a observância religiosa para todo o país no dia de St. Patrick. Isso significa que todos os ‘pubs’ têm que fechar portas. Quando o dia de Saint Patrick foi reclassificado como feriado nacional, a lei foi alterada e os ‘pubs’ reabriram as portas para participar nas festividades. Hoje em dia, as festividades são criticadas por se terem tornado demasiado comerciais e por não respeitarem Saint Patrick e o seu legado.

7. Uma festa para todos os irlandeses do mundo

As celebrações em todo o mundo incluem desfiles, festivais e céilithe (festas com música folclórica gaélica e dança). A primeira celebração nos EUA foi em Boston em 1737.

O primeiro desfile do dia de Saint Patrick não aconteceu na Irlanda, mas em Nova Iorque na década de 1760.

Existem cerca de 31,5 milhões de americanos (9,7% da população) com ascendência irlandesa no censo americano mais recente (2021). A população da Irlanda é de 5,033 milhões (dados de 2021 também).

Uma das maiores razões para a emigração irlandesa foi a fome de batata na Irlanda no final da década de 1840, quando milhões deixaram o país para ir para os EUA. Esta migração continuou ao longo do século.

Existem 16 lugares chamados Dublin nos EUA.

8. O que o presidente dos EUA vai receber este ano para assinalar o dia?

A mesma coisa que recebe todos os anos desde que se tornou presidente dos EUA: uma taça de cristal cheia de trevos. É um presente tradicionalmente dado pelo primeiro -ministro irlandês, ou Taoiseach, ao líder dos EUA.

Este ano será especial, porque é a primeira vez que Biden receberá os trevos pessoalmente. As restrições de Covid anteriormente impossibilitaram o então Taoiseach Micheál Martin, da Irlanda, de entregar pessoalmente o presente. Em 2022, teve a oportunidade de encontrar Biden no dia anterior ao Dia de Saint Patrick, mas os seus planos foram frustrados quando ele testou positivo à Covid-19 pouco antes.

9. Sexismo do ‘leprechaun’

Não existem ‘leprechauns’ femininos. Estas figuras mitológicas do folclore da Irlanda são apenas masculinas. Acredita-se que guardam um pote de ouro no final do arco-íris.

10. Um dia para celebrar com cerveja preta

As vendas da cerveja preta Guinness disparam no dia de Saint Patrick. Estima-se que diariamente, em media, são vendidas 5,5 milhões de canecas em todo o mundo. No dia de Saint Patrick esse número mais do que duplica. De acordo com o WalletHub, serão consumidas mais de 13 milhões de canecas neste dia.