O que matou Beethoven? Os investigadores fizeram uma descoberta surpreendente

Em 1802, com apenas 32 anos de idade, Ludwig van Beethoven escreveu uma carta aos seus irmãos pedindo que fosse realizada uma autópsia post mortem para encontrar a causa da sua doença, a surdez.

Quando o génio musical alemão morreu, aos 56 anos, já estava completamente surdo e sofria de cirrose hepática, entre outras doenças crónicas. Estas foram as descobertas da autópsia e da ciência limitada daquela época.

Desde então, cientistas e historiadores musicais tentam descobrir a causa da surdez de Beethoven - e da sua morte. E agora, dois séculos mais tarde, uma equipa de investigadores cumpriu parcialmente o último desejo de Beethoven, analisando o seu ADN a partir de mechas do seu cabelo.

As conclusões da investigação, publicadas na revista Current Biology, apontam para várias descobertas, incluindo a Hepatite B e um caso extraconjugal na família paterna de Beethoven.

O grande mistério por detrás da morte de Beethoven

"O nosso principal objetivo era esclarecer os problemas de saúde de Beethoven, que incluem a famosa perda auditiva progressiva, começando na casa dos vinte e poucos anos e levando-o a ser surdo funcionalmente até 1818", disse Johannes Krause do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva em Leipzig, Alemanha - citado no comunicado de imprensa da Current Biology.

Apesar da sua deficiência auditiva, Beethoven produziu 722 obras, incluindo 9 sinfonias, 35 sonatas para piano, e 16 quartetos de cordas ao longo da sua vida. Continuou a produzir música mesmo quando gradualmente perdeu a audição e ficou completamente surdo aos 40 anos de idade. Algumas das suas maiores obras foram compostas nos últimos anos de vida, enquanto sofria com cólicas abdominais, problemas digestivos, bronquite crónica, e fraqueza muscular. Morreu em Viena, a 27 de março de 1827, após um período de pneumonia.

Durante muito tempo, todos os seus sintomas apontaram para o envenenamento por chumbo. Mas a tese foi descartada em 2010, quando os investigadores descobriram que um pequeno pedaço do crânio de Beethoven não tinha mais chumbo do que o crânio de uma pessoa comum.

A nova investigação, publicada a 22 de março, descobriu uma causa de morte completamente diferente.

A equipa liderada por investigadores da Universidade de Cambridge obteve oito mechas de cabelo atribuídas a Beethoven, cinco das quais foram consideradas autênticas e depois utilizadas para sequenciar o genoma do compositor. A equipa baseou-se nas melhorias recentes na análise do ADN que tornaram possível a sequenciação do genoma inteiro mesmo a partir de pequenas quantidades de folículos historicamente preservados.

Os investigadores observaram que o ADN extraído do cabelo de Beethoven é geneticamente semelhante ao dos habitantes da atual Renânia do Norte-Vestefália, o que corresponde aos fatos conhecidos sobre a ascendência alemã de Beethoven.

"Não fomos capazes de encontrar uma causa definitiva para a surdez ou problemas gastrointestinais de Beethoven", disse Krause. "No entanto, descobrimos uma série de fatores de risco genético significativos para a doença hepática. Também encontrámos provas de uma infeção pelo vírus da Hepatite B pelo menos nos meses que antecederam a doença final do compositor. Aqueles que provavelmente contribuíram para a sua morte", acrescenta Krause.

Uma surpresa para os investigadores

Enquanto sequenciavam o genoma de Beethoven para descobrir a causa da sua morte, os investigadores foram surpreendidos - como é frequente em estudos de ADN.

Acontece que o cromossoma Y de Beethoven não corresponde a nenhum dos cinco parentes modernos que têm o mesmo apelido e partilham um antepassado comum com a linha paterna de Beethoven. Isto aponta para um caso extraconjugal ao longo das gerações do lado paterno de Beethoven.

A equipa de investigação observou como "este conjunto de dados permite adicionalmente numerosas linhas futuras de investigação científica", tais como quando e como Beethoven contraiu a hepatite B e como está relacionado com os seus descendentes dos tempos modernos.

O mundo da ciência ainda não cumpriu plenamente o último desejo de Beethoven de desvendar a causa da sua surdez. Mas está a fazer progressos.