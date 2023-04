O problema Lekto: A controvérsia do fresco Macron-Hitler explicada

De Euronews

Já ouviu falar da lei de Godwin?

É um adágio da Internet que afirma que à medida que a discussão aumenta, independentemente do tópico, a probabilidade de uma comparação com os nazis ou Adolf Hitler tambem aumenta.

Em alguns casos, faz sentido. Em outros, nem por isso.

A França está no meio de uma discussão muito acesa - para dizer o mínimo - sobre as reformas das pensões e a utilização controversa pelo Presidente Macron de uma cláusula constitucional (conhecida como 49.3) para contornar uma votação sobre o projecto de lei. Os protestos puseram o país de joelhos, e os artistas, bem como os manifestantes, aproveitaram a situação para dar asas à criatividade.

No entanto, uma obra de arte suscitou controvérsia.

A imagem em questão é um fresco criado no passado fim-de-semana (domingo 2 de Abril) na cidade de Avignon, no sudeste do país. O novo mural do grafiter Lekto retrata Emmanuel Macron como Hitler, com a inscrição "49.3" a substituir o característico bigode de escova de dentes de Hitler.

O fresco é acompanhado por um "No thank you" ("Não, obrigado"). , ao qual foi acrescentado abaixo: "Si jamais... Peinture satyrique" ("Só para o caso de... pintura satírica").

A cidade de Avignon já anunciou que o fresco será "apagado o mais depressa possível" e muitos condenaram as redutoras e perigosas falsas-equivalências.

A jornalista Anne Sinclair ficou indignada, considerando o fresco "abjecto" e Isabelle Roma, a Ministra da Igualdade de Oportunidades, reagiu no Twitter perguntando "De que estamos a falar aqui?" e dizendo que o desenho "dá-me náuseas". No lado oposto do debate, Manuel Bompard, coordenador da France Insoumise, defendeu o "direito à caricatura".

Lekto está a tornar-se rapidamente um incómodo para as autoridades francesas - especialmente porque este não é o primeiro trabalho controverso do artista...

Quem é Lekto e porque é que já está a ser processado?

É difícil saber quem está por detrás do pseudónimo Lekto, uma vez que o artista permanece discreto, recusando-se a responder aos pedidos dos meios de comunicação social.

A conta Instagram de Lekto, criada em Agosto de 2020, sugere que poderá ser um jovem grafiter, e alguns têm especulado que é um antigo graduado da escola de arte de Avignon, considerando que as obras de arte continuam a aparecer na região.

Uma nova visita à página do Instagram de Lekto revela outros murais de inspiração política duvidosa e que as restrições pandémicas e sanitárias parecem ter inspirado o artista que revela um pensamento conspiracionista anti-governamental.

A recente obra de arte de Hitler-Macron está localizada no mesmo local de outra pintura que causou protestos e levou o artista de graffiti a uma situação incómoda no Verão passado. Um trabalho artístico anterior de Lekto, realizado em Junho de 2022, representou Emmanuel Macron como Pinóquio, manipulado pelo marionetista Jacques Attali, o teórico económico e social francês.

Com o subtítulo "La bête 2 l'événement" ("A besta 2 o evento"), uma referência ao Apocalipse em esferas de conspiração, a pintura foi apagada depois de ter provocado uma agitação nas redes sociais pelos seus fortes tons anti-semitas e iconografia fascista. De facto, o simbolismo do titereiro que controla o mundo a partir dos bastidores, bem como o vestido formal e as luvas brancas, conduziu a associações à iconografia anti-semita clássica.

O artista foi imediatamente alvo da atenção da Liga de Defesa Judaica e pela União dos Estudantes Judaicos de França. A Liga de Defesa Judaica explicou que os símbolos anti-semitas estavam de facto presentes: "A personalidade judaica e influente (aqui Jacques Attali), o olhar preocupante e as mãos que operam marionetas para deixar claro que os judeus governam o mundo".

O advogado de Jacques Attali, Cyril Bonan, declarou no ano passado que o fresco "repete todos os códigos anti-semitas do início do século".

O prefeito de Vaucluse pediu que o fresco fosse apagado, enquanto a comunidade urbana da Grande Avignon e a câmara municipal tentavam defender o graffiti, invocando a liberdade de expressão. Finalmente, a obra foi encoberta a 24 de Junho.

Lekto está a ser processado perante o tribunal penal por insulto público com base na origem, etnia, nação, raça ou religião, mas também por incitação pública à discriminação. O seu julgamento, que já foi adiado três vezes, será realizado a 14 de Setembro.

Resta saber quando será apagada a recente obra de arte de Hitler-Macron e se mais pessoas virão em defesa do grafiter, quer abraçando a inscrição "pintura satírica", quer não reconhecendo a tendência intelectualmente estéril de gritar "nazi" a qualquer coisa de que não se goste.