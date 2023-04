Revista Time anuncia lista das 100 personalidades de 2023

De euronews

A Revista TIME publicou a lista das 100 Pessoas Mais Influentes de 2023, que inclui a atriz Jennifer Coolidge, a cantora Doja Cat, o CEO da The Walt Disney Company Bob Iger, o escritor Salman Rushdie e o ator Michael B. Jordan.

As classificações não seguem uma ordem particular e os escolhidos foram separados em seis categorias: Artistas, Ícones, Pioneiros, Líderes, Titãs, e Inovadores. Cada perfil foi escrito por colaboradores convidados.

No entanto, a lista contém apenas 96 nomes, não os 100 prometidos.

A Diretora Executiva da TIME, Jessica Sibley, disse: "Estamos excitados por anunciar a lista deste ano das pessoas mais influentes do mundo. Estamos ansiosos por reunir a comunidade TIME100 - uma das maiores comunidades de liderança do mundo - para dar destaque e ouvir indivíduos que estão a exercer a sua influência para conduzir ações positivas em direção a um mundo melhor na Cimeira TIME100 com a TIME CO2 e a Gala deste mês em Nova Iorque".

É possível que estejam a poupar os últimos quatro para a Cimeira TIME anual, que se realiza a 25 de Abril ou para a Gala TIME 100 a 26 de Abril (que estará disponível para transmissão no Hulu e Disney+ a 30 de Abril).

A gala será apresentada por Jennifer Coolidge, e contará com atuações de Doja Cat e Lea Michele, bem como com homenagens a membros da lista deste ano.

A TIME100 2023 apresenta 16 líderes climáticos, um número recorde para a lista, incluindo Anthony Albanese, Gustavo Petro, Catherine Coleman Flowers, Elizabeth Maruma Mrema, Robin Zeng e mais.

Os atletas da lista deste ano incluem Patrick Mahomes II, Lionel Messi, Brittney Griner, Iga Swiatek, Kylian Mbappé e Mikaela Shiffrin.

A lista deste ano inclui 50 mulheres, incluindo Jennifer Coolidge, Beyoncé, Laurene Powell Jobs, Karen Lynch,Kate Orff, Colleen Hoover, Brittney Griner, Oleksandra Matviichuk, Cindy McCain, Sarah Kate Ellis, Angela Bassett, Bella Hadid e outras.

O Presidente norte-americano Joe Biden integra a lista pela sexta vez, mais do que qualquer outra pessoa da lista deste ano. Outras repetições incluem Elon Musk (5), Janet Yellen (4), Lionel Messi (3), Beyoncé (3), Luiz Inácio Lula da Silva (3) e Mitch McConnell (3).

A tenista polaca Iga Swiatek, de 21 anos de idade, é a pessoa mais jovem da lista deste ano.

A pessoa mais velha da lista deste ano é a escritora americana Judy Blume, que tem 85 anos de idade.

Estas são as 100 pessoas mais influentes de 2023:

ARTISTAS

• Michael B. Jordan

• Drew Barrymore

• Ali Wong

• Austin Butler

• Aubrey Plaza

• Rian Johnson

• Salma Hayek Pinault

• Zoe Saldaña

• Judy Blume

• Colin Farrell

• Lea Michele

• Simone Leigh

• Wolfgang Tillmans

• Suzan-Lori Parks

• Neil Gaiman

• Shervin Hajipour

• El Anatsui

• Colleen Hoover

• Steve Lacy

ÍCONES

• Jennifer Coolidge

• Ke Huy Quan

• Sara Mardini e Yusra Mardini

• Shah Rukh Khan

• Pedro Pascal

• Brittney Griner

• King Charles

• Salman Rushdie

• RowVaughn Wells

• Tracie D. Hall

• Peng Lifa

• Shannon Watts

• Haluk Levent

• Imara Jones

• Yvon Chouinard

PIONEIROS

• Doja Cat

• Mikaela Shiffrin

• Bella Hadid

• Sam Altman

• Niloofar Hamedi e Elaheh Mohammadi

• Thom Browne

• S.S. Rajamouli

• MrBeast

• Elizabeth Maruma Mrema

• Britney Schmidt e Peter Davis

• Sam Rivera

• Robin Zeng

• Edward Reynolds

• Margaret Mitchell

LÍDERES

• Olena Zelenska

• Luiz Inácio Lula da Silva

• Hakeem Jeffries

• Evan Gershkovich

• Janet Yellen

• Sherry Rehman

• Mitch McConnell

• Anthony Albanese

• Margrethe Vestager

• Joe Biden

• Samuel Alito

• Gustavo Petro

• Gina Raimondo

• Oleksandra Matviichuk

• Fumio Kishida

• Cindy McCain

• María Herrera Magdaleno

• Olaf Scholz

• Bola Ahmed Tinubu

• Min Aung Hlaing

TITÃS

• Angela Bassett

• Laurene Powell Jobs

• Lionel Messi

• Padma Lakshmi

• Johan Rockstrom

• Beyoncé

• Patrick Mahomes II

• Elon Musk

• Gina Prince-Bythewood

• Karen Lynch

• Shou Zi Chew

• Ozlem Tureci e Ugur Sahin

• Deborah Lipstadt

INOVADORES

• Bob Iger

• Sarah Kate Ellis

• Kylian Mbappé

• Natasha Lyonne

• Monica Simpson

• Nathan Fielder

• Wanjira Mathai

• Hidetaka Miyazaki

• Jerrod Carmichael

• Catherine Coleman Flowers

• Sean Sherman

• Iga Swiatek

• Kate Orff

• Dimie Ogoina

• Andrea Kritcher