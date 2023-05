De Euronews

Carrie Fisher vai ter uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood, um tributo a uma das figuras mais queridas da saga Star Wars - A Guerra das Estrelas. No entanto, o evento provocou algum drama familiar...

A partir de 4 de maio, Fisher - que morreu em 2016 - junta-se aos colegas da saga Star Wars, Harrison Ford e Mark Hamill no passeio mais turístico de Hollywood.

As estrelas do trio estão todas localizadas no bloco 6.800 da Hollywood Boulevard, perto do local onde o filme original estreou em 1977.

Há muito que os fãs fazem campanha para que a Princesa Leia Organa receba uma estrela no Passeio da Fama. A honra vem no dia 4 de Maio, essencialmente um feriado oficial para os fãs da Guerra das Estrelas que é uma brincadeira com a frase "Que a Força esteja contigo".

Fisher terá a 2.754ª estrela no Passeio da Fama e a sua filha Billie Lourd aceitará a estrela em nome da mãe.

O evento já suscitou alguma controvérsia, uma vez que Lourd, que foi vista no grande ecrã em filmes como Ticket to Paradise, Booksmart e na terceira trilogia de filmes da Guerra das Estrelas (The Force Awakens, The Last Jedi, The Rise of Skywalker), falou abertamente sobre as razões que a levaram a excluir os irmãos de Fisher do evento do Passeio da Fama de Hollywood.

Numa declaração recebida pelo The Hollywood Reporter, Lourd começou por pedir desculpa a "qualquer pessoa que esteja a ler isto por sentir a necessidade de me defender publicamente" dos membros da família, acrescentando que só o faz depois de ter sido "atacada publicamente por eles" através de declarações dadas ao site TMZ e publicadas nas redes sociais.

Confirmou depois que não convidou os irmãos Todd, Joely e Tricia Leigh Fisher para a cerimónia do Passeio da Fama em Hollywood e "eles sabem porquê".

"Dias depois da morte da minha mãe, o irmão e a irmã dela optaram por processar a sua dor publicamente e capitalizar a morte da minha mãe, dando várias entrevistas e vendendo livros individuais por muito dinheiro, tendo como tema a morte da minha mãe e da minha avó. Descobri que tinham feito isto através da imprensa. Nunca me consultaram nem consideraram a forma como isso iria afectar a nossa relação", lê-se na declaração de Lourd.

"Embora eu reconheça que eles têm todo o direito de fazer o que quiserem, as suas acções foram muito prejudiciais para mim na altura mais difícil da minha vida. Eu escolhi e continuo a escolher lidar com a sua perda de uma forma muito diferente."

Carrie Fisher e a filha Billie Lourd Getty Images - Disney

O irmão de Fisher, Todd Fisher, disse ao TMZ: "É de partir o coração, chocante para mim, que eu tenha sido intencionalmente omitido de participar deste importante evento legado para a minha irmã, Carrie".

As irmãs de Fisher, Joely e Tricia Leigh Fisher, divulgaram uma declaração conjunta publicada no Instagram de Joely que confirmou que elas também não foram convidadas a participar: "Por alguma razão bizarra e mal orientada, a nossa sobrinha optou por não nos incluir neste momento épico da carreira da nossa irmã. É algo para o qual a Carrie gostaria que os seus irmãos estivessem presentes. O facto de o seu único irmão e as suas duas irmãs terem sido intencional e deliberadamente excluídos é profundamente chocante".

A declaração de Lourd conclui que o comunicado de imprensa que Todd Fisher deu ao TMZ e a postagem que Joely Fisher colocou no Instagram "mais uma vez confirma que meus instintos estavam certos".

"Para ser clara - não há nenhuma rixa. Não temos nenhuma relação. Esta foi uma decisão consciente da minha parte para quebrar um ciclo com um modo de vida do qual não quero fazer parte para mim ou para os meus filhos. As pessoas que conheciam e amavam a minha mãe na Disney e na Lucasfilm tornaram possível esta estrela no Passeio da Fama de Hollywood para honrar o seu legado. Este momento é sobre Carrie Fisher, tudo o que ela realizou e o que significou para o mundo. Vou concentrar-me nisso. Que o dia 4 esteja convosco (Que a força esteja convosco)".