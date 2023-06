De Theo Farrant

De Judi Dench a Sean Penn: veja por que é que as celebridades aderiram "à moda" desde 2009.

Quando a palavra "peixe" vem à mente, pode não invocar automaticamente a imagem mais sexy imaginável.

Mas e se algumas das personalidades mais famosas e atraentes do mundo posassem nuas ao lado de criaturas marinhas?

É precisamente isso que a organização Fishlove tem vindo a promover desde 2009.

O objetivo? Sensibilizar para a necessidade de proteger os ecossistemas marinhos da Terra e de promover práticas de pesca sustentáveis.

Os rostos fotográficos oscilam entre a oscarizada Dame Judi Dench ou o visionário fundador da Virgin Richard Branson passando pela talentosa Helena Bonham Carter.

Agora, a Fishlove está pronta para ultrapassar os limites uma vez mais com o lançamento de uma exposição fotográfica audaciosa e instigante intitulada "Ending EU Overfishing: The Decade Past and the Decade to Come" e posicionada, de forma pungente, em frente ao edifício do Parlamento Europeu em Bruxelas.

O que se passa com a nudez?

Helena Bonham Carter posa nua com um atum, 2015. Cortesia: John Swannel

A decisão de usar a nudez como meio de comunicação pode fazer alguns erguer o sobrolho, mas a Fishlove acredita firmemente que expor a verdade nua e crua sobre a pesca excessiva é muito mais importante do que o mero valor de choque.

As fotografias cativantes, com celebridades que generosamente emprestaram a sua influência à causa, tentam levar as pessoas a reconhecer o impacto prejudicial da pesca predatória nos nossos oceanos.

A Fishlove acredita que, embora a gestão pesqueira da União Europeia (UE) tenha tido algum progresso, não cumpriu com o compromisso de acabar com a sobrepesca.

“Com a atual crise climática e de biodiversidade, é hora de os decisores da UE se inspirarem na coragem destas celebridades e tomarem medidas ousadas para transformar a gestão da pesca para garantir ecossistemas marinhos saudáveis e combater as mudanças climáticas”, diz o comunicado da organização.

O que esperar da exposição de Bruxelas?

Dame Judi Dench posa nua com uma lagosta, 2015. Crédito: John Swannell

Inaugurada a 6 de junho, a exposição "Ending EU Overfishing" vai mostrar retratos de 20 celebridades diferentes, incluindo nomes como Dame Judi Dench, Helena Bonham Carter, Sean Penn, Gillian Anderson, Emma Thompson com Greg Wise e Rutger Hauer.

Bruxelas acolhe esta exposição até sexta-feira, 9 de junho, dando tempo suficiente para que os visitantes reflitam sobre a sua própria relação com os oceanos.

O Museu de Ciências Naturais também vai acolher um Evento de Gala dedicado ao Fim da Sobrepesca, com participações de celebridades como Jean-Marc Barr, Greta Scacchi e Rainer Bock.

Durante a gala, a Fishlove revelará uma nova série de imagens, apresentando celebridades adicionais que se uniram à causa, incluindo Rainer Bock, Lubna Azabal, Claudia Gerini, Danica Curcic, Lena Melcher e Jessie Buckley.

Emma Thompson e Greg Wise posam nus com peixe-espada preto. Crédito: Jillian Edelstein

Gillian Anderson posa nua com uma enguia, 2013. Crédito: Denis Rouvre

Mélanie Laurent posa nua com um caranguejo, 2013. Crédito: Denis Rouvre