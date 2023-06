Adeus à "autoestrada para o inferno" na Polónia

Deixou de circular a linha de autocarros que operava com o número 666 desde 2006.

A partir da próxima semana, deixa de existir o autocarro 666 com destino à popular estância balnear polaca de Hel. O operador local de transportes públicos alterou o número do serviço. Não o fez apenas por causa do nome "Hel", mas na sequência de críticas de grupos religiosos conservadores, que classificaram de "estupidez satânica" a associação do "número da besta" bíblico com o nome Inferno (Hell em inglês).

A publicação católica Fronda ridicularizou a utilização do número e afirmou que o inferno é "a negação da humanidade", bem como "a morte e o sofrimento eternos". "Só se pode rir desta realidade se simplesmente não se compreende o que ela é", escreveu o grupo, num artigo, em 2018. O grupo classificou a rota do autocarro como "propaganda anticristã escandalosa", considerando que era "apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior".

Autocarro 666 para Hel Twitter

A linha de autocarro era há muito considerada uma piada inofensiva por turistas e habitantes locais - bem como uma excelente (e gratuita) tática de marketing para promover Hel. Mas a empresa PKS Gdynia cedeu.

"O conselho de administração cedeu ao peso das cartas e dos pedidos que nos foram enviados, talvez não em grande número, mas ciclicamente, durante muitos anos, com um pedido de alteração do número da linha", disse Marcin Szwaczyk, porta-voz da PKS Gdynia.

Hel é um destino popular para os turistas, por causa das suas (ironicamente) paradisíacas praias de areia e florestas de pinheiros. Os visitantes continuarão a poder apanhar o autocarro para Hel e regressar com o novo serviço 669, a partir de 24 de junho.

O novo número do autocarro PKS Gdynia - Facebook

A mudança provocou alguma indignação e houve pedidos para manter o número original. Szwaczyk disse que a rota 666 pode regressar se os passageiros o exigirem. "Se, de facto, a resposta for suficientemente grande e forte para restabelecer a linha 666, parece-me que vamos ouvir os nossos passageiros e mudar este número", afirmou.