É um autocarro? É um comboio? Na verdade, é um mini-bus que se transforma em comboio. É o primeiro veículo de modo dual (em inglês ‘dual-mode vehicle’, DMV) do mundo, ou seja, é a combinação dos dois transportes.

Uma empresa no Japão iniciou uma operação comercial de um veiculo que tanto anda sobre carris como sobre rodas. O transporte público híbrido começou, no dia de Natal, a percorrer as áreas rurais da região de Shikoku, uma ilha no sul.

Inaugurado com pompa e circunstância, o veículo partiu de um terminal no sul da prefeitura de Tokushima, levando a bordo 18 passageiros, e quando chegou a uma estação de caminhos-de-ferro transformou-se num comboio, baixando as rodas sobre os carris.

O autocarro transformado em comboio fez um percurso de 15 quilómetros ao longo da costa, entre as prefeituras de Tokushima e Kochi.

Shuigeki Miura, diretor executivo da Asa Coast Railway, que opera os DMV, disse que estes veículos podem ajudar as pequenas cidades como Kaiyo, com populações envelhecidas, onde as empresas de transportes públicos locais têm dificuldades em obter lucros.

O veículo é movido a diesel, e tem capacidade para 21 pessoas, mas a viagem inaugural a lotação foi reduzida por causa da Covid-19. Pode atingir uma velocidade de 60 quilómetros por hora sobre carris e até 100 quilómetros por hora nas vias públicas, informou a empresa.