Ator Russell Crowe encanta e canta no Festival de Cinema Karlovy Vary

De Euronews, Jiri Skacel

Russell Crowe, estrela convidada do Festival de cinema de Karlovy Vary, na Chéquia, cantou para uma multidão de convidados.

Arrancou em Karlovy Vary, na Chéquia, o Festival Internacional de Cinema que vai na sua 57ª edição.

A estrela convidada do festival, este ano, foi Russell Crowe. O ator vencedor de um Óscar de Hollywood, atravessou o tapete vermelho ao lado da namorada Britney Theriot. Crowe foi homenageado e premiado com o Globo de Cristal pela sua contribuição artística para o cinema mundial, no primeiro dia do certame.

Já a atriz sueca Alicia Vikander foi galardoada com o Prémio do Presidente do festival.

As delegações da Rússia e da Bielorrússia estão ausentes desta edição do festival. Este ano, apenas 11 filmes, em vez de 12, participam na competição principal, porque a China proibiu os seus cineastas de o fazerem.

Para além de presente, enquanto ator, Russell Crowe ofereceu também aos participantes neste festival, um concerto da sua banda "Indoor Garden Party".