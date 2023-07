Passa mais tempo ao telemóvel do que com o seu parceiro? Pode ser um phubber - e isso é um grande sinal de alerta.

Para **Amy***era a distância que corroía a relação lentamente e depois a consumia por inteiro.

"Eu chegava a casa do trabalho e ia falar com ele, mas ele estava sempre no telemóvel a percorrer o Reddit ou o Instagram, mal olhava para cima para registar a minha presença ou o que eu estava a dizer."

Amy, uma gestora de contas de 31 anos de Londres, esteve com o seu parceiro durante seis anos antes da relação se desmoronar em 2021, em parte devido à falta de comunicação e à concentração no telemóvel.

"Sempre que eu falava sobre o que sentia, ele desdenhava. Era uma coisa pequena que se tornou enorme na minha cabeça e aumentou o sentimento de ser ignorada na relação".

Cada vez mais frequente na era dos smartphones, este sinal de alerta na relação tem um nome: "Phubbing", ou seja, desprezar o parceiro para passar tempo ao telemóvel.

O "phubbing" pode fazer o parceiro sentir-se ignorado ou rejeitado Canva

Um estudo turco, conduzido pela Universidade Niğde Ömer Halisdemir, descobriu que o phubbing tem um impacto negativo nos parceiros românticos de longo prazo, em particular, levando a "um aumento dos conflitos e à redução da intimidade nas relações".

Os cientistas examinaram o comportamento de 712 indivíduos casados, com uma idade média de 37 anos, medindo a satisfação conjugal, capacidades de comunicação e hábitos de phubbing. Em conclusão, aqueles que se sentiam mais "phubbed" relataram sentir menos satisfação no casamento.

"Os conflitos causados pelo phubbing podem levar a desentendimentos entre casais e prejudicar o sentimento de pertença", afirma Izzet Parmaksiz, responsável principal pelo estudo, publicado na revista Computers in Human Behaviour.

"Uma vez que não podemos eliminar a utilização do telefone e da Internet das nossas vidas, é importante que os indivíduos casados tenham consciência de como podem utilizar corretamente estas tecnologias em termos de satisfação da relação", explica Parmaksiz.

O phubbing também não se limita aos casais de longa data - pode acontecer, curiosamente, também nos primeiros encontros.

"A conversa estava a correr bem, mas, de repente, a pessoa saca do telemóvel e começa a enviar mensagens de texto enquanto eu estou a falar", diz Dan*, de 27 anos, um trabalhador da área da tecnologia em França e que foi recentemente vítima de phubbee.

"Estava disposto a dar o benefício da dúvida, mas continuava a acontecer e, depois da terceira ou quarta vez, fiz questão de parar de falar e não continuar a conversa até eles pararem".

Embora as razões para o phubbing sejam complexas e variadas, um estudo realizado por Yeslam Al-Saggaf, professor associado da Charles Sturt University e autor de The Psychology Of Phubbing, sugere que o vício em smartphones foi o maior fator de previsão, seguido de perto pelo medo de perder a oportunidade.

De um modo geral, é provável que todos nós estejamos a usar demasiado os telemóveis: As pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 64 anos passam, em média, 6 horas e 37 minutos por dia a olhar para os ecrãs, de acordo com a biblioteca de referência DataReportal.

Quer estejamos distraídos num encontro ou perdidos no TikTok antes de dormir, ficámos tão habituados a olhar para os nossos ecrãs que é fácil ignorar - ou mesmo aceitar - os efeitos negativos, apesar de estarmos conscientes deles.

Como é que se resolve um problema como o phubbing?

Depois de estar com um parceiro durante muito tempo, instala-se um conforto que pode permitir o aparecimento de maus hábitos.

"O que faz com que uma relação seja bem sucedida é reparar que algo está a acontecer e depois dar-lhe um nome", diz a psicoterapeuta Susie Masterson.

"Depois, o que tentamos fazer é fortalecê-la através de uma reparação, porque as relações bem sucedidas estão cheias de ruturas e reparações."

Uma estratégia para o fazer é criar contratos de negociação com o outro, marcando tempo todas as semanas para passar com o seu parceiro e deixar os telemóveis de lado, ouvindo ativamente as preocupações.

Penso que é preciso compreender o que se está a passar em ambas as partes, porque, na verdade, o "phubber" é potencialmente tão vulnerável e sente-se tão desligado, mas por razões diferentes das do "phubbee", explica Masterson.

Quando começamos a percorrer as redes sociais, estamos à procura de uma espécie de fuga ao caos, à incerteza e ao stress geral da vida que nos rodeia. Se um parceiro que se está a sentir rejeitado pelo phubbing o aponta, é normalmente como uma queixa, o que pode levar à defensiva de ambas as partes.

"O que eu sugiro às pessoas é que olhem, não apenas para o conteúdo do que [o parceiro, Ed.] está a dizer, mas que prestem atenção ao tom de voz, à forma como movem o corpo quando estão a falar consigo, e depois reproduzam o que pensam ter ouvido, mas utilizando todas as outras pistas [físicas, Ed.] para ajudar a dar sentido emocional ao que estão a dizer", aconselha Masterson.

"Quando fazemos isso, sentimo-nos ligados, sentimo-nos ouvidos, sentimos que somos importantes".

*Nomes alterados