Robert De Niro tem 80 anos: Os seus papéis mais memoráveis no cinema

Sim, falamos de um peso pesado do cinema

Robert De Niro faz 80 anos - e que melhor altura para celebrar os melhores papéis cinematográficos de um dos melhores atores de todos os tempos?

Todos conhecemos o seu excelente desempenho em Taxi Driver, O Padrinho Parte II, Touro Enraivecido, e O Rei da Comédia, e tem todas as hipóteses de conseguir um terceiro Óscar (depois do Melhor Ator Secundário de 1975 para O Padrinho Parte II e do Melhor Ator de 1981 para _Touro Enraivecido) para o próximo Killers of the Flower Moon - que vimos em Cannes este ano. Se o conseguir, estabelecerá um novo recorde para o maior intervalo entre prémios de Óscar - 42 anos.

Entretanto, a equipa de Cultura da Euronews faz uma lista dos seus filmes preferidos... E algumas escolhas podem surpreendê-lo.

Seguimos por ordem cronológica.

Jimmy "The Gent" Conway - GoodFellas (1990)

No clássico de Martin Scorsese, GoodFellas(1990), Robert De Niro assume um papel fundamental num conjunto de atores excecionalmente memorável. Enquanto Joe Pesci e Ray Liotta apresentam desempenhos mais ruidosos e dinâmicos, é a interpretação de De Niro do não articulado Jimmy "The Gent" Conway que, de alguma forma, consegue criar o espetáculo. Há uma atuação de De Niro neste filme que se destaca especialmente. Um Jimmy Conway cada vez mais psicopata, sentado num bar, a fumar um cigarro, quando um sorriso ameaçador se insinua na sua cara. Nestes breves segundos, De Niro consegue comunicar ao público o plano da sua personagem para matar o seu sócio Morrie, tudo isto sem proferir uma única palavra. É uma cena perfeita e uma das mais subtis e brilhantes representações de sempre no ecrã. E desafia-mos os nossos leitores a encontrar alguém que tenha melhor aspeto enquanto fuma um cigarro do que De Niro...

Theo Farrant

Leonard Lowe - Despertares (1990)

Por mais que eu tenha adorado o trabalho de De Niro como anfitrião dos grandes vilões de Scorsese, a parte dele mais próxima do meu coração é aquela em que surge cheio de luz. Em Awakenings, De Niro interpreta Leonard Lowe, uma vítima de encefalite letárgica que sofre de síndroma de bloqueio. Quando o seu médico (interpretado com ternura por Robin Williams) lhe dá o medicamento experimental L-DOPA, este acorda-o do seu estado catatónico. Baseado no livro de memórias do neurologista Oliver Sacks, de 1973, Lowe experimenta uma reentrada na vida, num despertar, de curta duração mas profundo. Ao contrário de Williams, De Niro tem a oportunidade de representar a totalidade da condição humana, destilada numa questão de meses passados num hospital. Embora as experiências de Sacks com L-DOPA acabem por levar os seus pacientes a recair na sua condição original, o filme vende a mensagem da beleza da vida graças, em grande parte, à demonstração humanitária de De Niro. O mesmo brilho nos olhos que nos faz torcer por ele, mesmo quando está a interpretar o gangster mais horrível, leva-nos à paixão de um homem tão perto da liberdade, mas tão longe.

Jonny Walfisz

Lorenzo Anello - Um Conto do Bronx (1993)

O filme de estreia de Robert De Niro na realização, A Bronx Tale, de 1993, aborda a vida dos italo-americanos num bairro operário da cidade de Nova Iorque, na década de 1960. De Niro interpreta Lorenzo, um condutor de autocarros e pai do protagonista Cologero, também conhecido por "C." Lorenzo está rodeado pelo crime organizado no seu bairro e tenta o seu melhor para afastar o filho de qualquer tentação de aderir ou participar nele. Isto é dificultado pelo chefe da máfia do bairro, Sonny, interpretado por Chazz Palminteri, que embeleza as suas experiências com o crime e atrai C para se juntar à sua organização. A personagem de De Niro é de partir o coração, pois tenta equilibrar o trabalho para pôr comida suficiente na mesa da família com o facto de ser o único no filme que tem a coragem de enfrentar as organizações criminosas que o rodeiam. De Niro interpreta com mestria o papel de um pai que tenta desesperadamente, e falha, ajudar a sua família face a forças externas que são muito maiores do que ele próprio. Uma realidade que estava, e até certo ponto ainda está, presente na comunidade italo-americana da cidade de Nova Iorque, bem como para os italianos em Itália. A desilusão e a humilhação a que a personagem de De Niro está sujeita são suficientes para fazer com que qualquer filho de imigrantes pegue na caixa de lenços de papel e dê um abraço mais apertado aos pais.

Savin Mattozzi

Neil McCauley - Heat (1995)

Vou lembrar-me sempre da primeira vez que vi Heat. Estava a visitar Paris pela primeira vez em 1995 com os meus pais e estava a chover a potes. A chuva fez com que os últimos dias que tivemos fossem passados maioritariamente dentro de casa, a visitar museus e a tentar mantermo-nos secos. Os meus pais estavam claramente sem ideias e decidiram que uma ida ao cinema era uma boa ideia. Fomos ver três filmes: O fiasco de Renny Harlin, Cutthroat Island (de que me lembro de ter gostado bastante na altura - sobretudo porque tinha uma paixoneta pela Geena Davis em traje de pirata); Goldeneye, a primeira vez de Pierce Brosnan com o smoking de 007 (um ponto alto e ainda a sua melhor atuação como Bond); e Heat. Tecnicamente, eu era demasiado novo para ter visto Heat. Mas o poster era tão apelativo que pressionei a minha mãe a convencê-la de que era bom. Eu já tinha visto O Exorcista em VHS, por isso, o que poderia ser este filme de gangsters para as minhas delicadas sensibilidades? Bastante, como se veio a verificar, já que o intenso épico criminal de Michael Mann foi duro. Na altura, também não sabia que era uma ocasião importante ter Al Pacino e Robert De Niro a partilhar o ecrã pela primeira vez. Mas, enquanto toda a gente tende a recordar o filme The Mann por ter juntado as duas lendas do cinema pela primeira vez_(O Padrinho Parte II_ nunca os vê partilhar uma cena, por isso, não cabe aqui), eu recordo o estoicismo silencioso e a frieza sem esforço do calculado ladrão de carreira Neil McCauley. Ele era preciso, muito fechado, mas a força de De Niro consistia em deixar transparecer subtis vislumbres do homem por detrás do gangster de aço, especialmente no final. Ele era frio como o gelo, mas as fissuras na armadura que De Niro aperfeiçoou foram aquilo que tornou Neil uma personagem tão fascinante. Até hoje, é um dos seus desempenhos mais impactantes e comedidos, longe de algumas das muitas grandes criações de De Niro que também aprecio, aquelas que são definidas por um sentido de imprevisibilidade (Max Cady em Cape Fear, Al Capone em The Untouchables, Louiiiiiissss em Jackie Brown). Por isso, obrigado pela chuva, Paris. O meu jovem eu teria tido de esperar até ao VHS para poder vê-lo.

David Mouriquand

Jack Byrnes - Conheça os Pais (2000)

Em nítido contraste com as personagens ferozes e frenéticas que definiram grande parte da carreira de Robert De Niro, a sua interpretação de Jack Byrnes, um agente de contraespionagem da CIA reformado com uma grave falta de limites, chamou a atenção para as suas capacidades cómicas. Como o título sugere, Meet the Parents segue o infelizmente chamado Gaylord Focker (Ben Stiller), um enfermeiro que se encontra com a família da namorada Pam (Teri Polo) pela primeira vez, com a intenção de a pedir em casamento. As coisas não correm bem - e como poderiam correr quando se está perante um pai demasiado desconfiado que está sempre a fazer gestos arrepiantes do tipo "estou a ver-te". Gaylord não ajuda nada ao inundar o jardim das traseiras com esgotos e ao substituir a gata que usa sanita humana, Jynxy, por uma vadia. É o papel de De Niro como velho rabugento (um papel que ele habitaria muitas vezes na sua carreira posterior) que torna este filme tão divertido. As suas sobrancelhas franzidas e a sua intensidade exagerada, mesmo quando confrontado com o mundano, apontam para a tolice do filme, mas também proporcionam alguns momentos verdadeiramente hilariantes.

Amber Bryce

Líder Destemido - As Aventuras de Rocky e Bullwinkle (2000)

Só Robert De Niro se safava, não só a interpretar uma personagem chamada Líder Destemido, mas também a desempenhar esse papel num fracasso tão espetacular que ganhou o indesejável título de uma das maiores bombas de bilheteira da história. A maioria de vós já deve ter tirado da cabeça o espetáculo de terror que é As Aventuras de Rocky e Bullwinkle. Não nos importaríamos de apostar que De Niro fez exatamente isso. Ao lado dos animados Rocky e Bullwinkle - um esquilo voador e um alce, respetivamente - a escolha do vencedor de um Óscar para assumir o papel do protagonista principal continua a ser desconcertante, 23 anos após o seu lançamento. Será que a dupla de esquilos e alces, cuja série televisiva foi retirada do ar em 1964, merecia mesmo um reboot do século XXI? Não temos a certeza, mas De Niro merecia. Não só a protagonizar o filme, mas também a atuar como coprodutor, o seu desempenho foi um desvio dos seus papéis típicos, normalmente mais sérios, uma vez que abraçou uma personalidade mais cómica e exagerada para a personagem. O júri ainda não decidiu se essa escolha um pouco desonesta foi uma boa ideia. Apesar do poder da estrela de De Niro e do apelo nostálgico do material de origem, o filme há muito que serve como um conto de advertência sobre a adaptação de clássicos de animação para a ação ao vivo. Embora não seja provavelmente o papel preferido de De Niro no grande ecrã, o seu desempenho cómico acrescenta uma camada interessante à sua carreira super diversificada. A sua vontade de assumir papéis pouco convencionais como este fez com que se mantivesse como um dos grandes nomes de Hollywood ao longo das suas décadas na indústria.

Saskia O'Donoghue

Parabéns Bobby D! Vamos torcer por ti nos Óscares de 2024.