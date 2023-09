Quer saber quais são as melhores cidades europeias no que diz respeito à arte? Veja as classificações...

É um fã de arte ou um artista?

Tem estado a planear uma viagem, está a mudar-se para uma cidade europeia, está a ponderar as suas opções sobre onde estudar arte ou está simplesmente curioso sobre quais as cidades europeias que têm mais para oferecer em termos artísticos?

Bem, a posterXXL tem tudo o que precisa.

A empresa é um dos principais vendedores online de produtos fotográficos personalizados da Alemanha e recolheu, analisou e classificou as cidades mais artísticas da Europa, revelando quais as cidades europeias que são paraísos para artistas e aficionados da arte.

Basearam as suas métricas no número de galerias de arte, na quantidade de edifícios concebidos por arquitetos famosos, na quantidade de escolas de arte e festivais de arte, bem como no número de artistas contemporâneos nascidos na cidade.

Então, quais são as cidades mais artísticas da Europa?

Com base nas cinco categorias da posterXXL, Londres é a cidade número 1.

As cidades mais artísticas da Europa posterXXL

Os restantes destinos do top 5 que se destacam para os amantes da arte são Amesterdão, Roma, Edimburgo e Oslo. Berlim ficou por pouco fora do top 5 e, surpreendentemente, Paris só aparece em 10º lugar, com Milão, Helsínquia e Lyon a superarem a capital francesa.

Eis a lista completa:

As melhores galerias de arte da Europa

Ranking europeu de galerias de arte posterXXL

Londres (Inglaterra) Praga (Chéquia) Paris (França) Amesterdão (Países Baixos) Milão (Itália)

Londres lidera o ranking da posterXXL das melhores galerias de arte. É difícil argumentar, uma vez que os britânicos são excelentes quando se trata de museus. De Turner a Van Gogh, a National Gallery alberga algumas das pinturas mais famosas do mundo; o Museu do Design vale definitivamente uma visita, bem como o Museu de História Natural de Londres e o Museu de Ciência. E não esqueçamos o Tate Modern, que alberga inúmeras obras de arte moderna.

Praga vem em segundo lugar, com a Galeria Nacional (Národní galerie Praha) e o Museu Kampa, como dois dos seus locais artísticos mais populares.

Paris é a terceira no ranking, com a capital francesa a destacar-se com o Centro Georges Pompidou, que alberga a maior coleção de arte moderna da Europa, o Museu de l'Orangerie e, claro, o Louvre.

Edifícios com uma arquitetura notável

Cidades europeias que se destacam por edifícios de arquitetura notável posterXXL

Koeln (Alemanha) Helsínquia (Finlândia) Antuérpia (Bélgica) Leeds (Inglaterra) Valência (Espanha)

Londres cai para o 12º lugar, ultrapassada por cidades como Lyon, Glasgow e Valência no top das cidades com melhor arquitetura.

Colónia ocupa o primeiro lugar, destacando-se com edifícios concebidos por arquitetos famosos, como a imponente Mesquita Central de Colónia ou a Torre de Colónia.

Mais a norte, Helsínquia ocupa o segundo lugar, com a biblioteca da universidade ou o Museu Nacional da Finlândia.

Antuérpia está em terceiro lugar, com edifícios como o moderno Havenhuis ou a imponente estação de comboios Antuérpia-Central.

Festivais de arte a não perder na Europa

Festivais de arte na Europa posterXXL

Amesterdão (Países Baixos) Bremen (Alemanha) Lyon (França) Londres (Inglaterra) Hannover (Alemanha)

Amesterdão vence no ranking dos festivais de arte. Mais de 100 artistas expõem os seus trabalhos na This Art Fair e os amantes de espetáculos artísticos e de música não convencionais fazem valer o seu dinheiro no No Art Festival.

O ArtFest de Bremen, organizado pelos estudantes da Universidade Jacobs, e o La Strada, que celebra a arte de rua, garantem à cidade alemã o segundo lugar no pódio.

O top 3 é completado por Lyon, que possui uma cena artística florescente, sendo a principal a Bienal de Lyon, que se estabeleceu como um evento importante para a arte contemporânea em França e na Europa.

No top 10, a Alemanha está em vantagem, com cidades alemãs a ocuparem quatro dos 10 lugares.

Escolas de arte europeias mais conhecidas

Cidades europeias para escolas de arte posterXXL

Roma (Itália) Oslo (Noruega) Londres (Inglaterra) Turim (Itália) Amesterdão (Países Baixos)

As escolas de arte são cruciais para o sucesso de uma metrópole artística. De acordo com as conclusões da posterXXL, Roma está em primeiro lugar, com universidades como a Universidade de Belas Artes de Roma (RUFA) ou a Accademia delle arti Roma.

Oslo também oferece oportunidades vibrantes para jovens artistas, com escolas como a Academia Nacional de Artes de Oslo ou a Escola de Arquitetura e Design de Oslo.

Londres vem em terceiro lugar e continua a ser um dos destinos mais populares para estudar arte e design. É só escolher: o Royal College of Art, a Universidade das Artes de Londres, a Goldsmiths University, a Slade School of Fine Art, o Imperial College London.

No Top 10, a França tem as escolas de arte mais procuradas, com Toulouse, Paris e Lyon.

Locais de nascimento de artistas contemporâneos famosos

As cidades europeias de artistas contemporâneos famosos posterXXL

Londres (Inglaterra) Paris (França) Amesterdão (Países Baixos) Viena (Áustria) Berlim (Alemanha)

Londres ocupa o primeiro lugar no ranking da posterXXL no que diz respeito a artistas contemporâneos. A cidade inglesa é o berço de numerosos artistas, como Tracey Emin, Antony Gormley, James Nares e Richard Hamilton.

Paris vem logo atrás, já que a capital francesa também produziu alguns artistas contemporâneos bem conhecidos, como Sophie Calle, Christian Boltanski ou Camille Henrot.

Amesterdão ocupa o terceiro lugar do ranking, com artistas como Saskia de Brau, Rob Scholte e Inez Van Lamsweerde, que nasceram na cidade holandesa.

Para mais informações, consulte a classificação completa da posterXXL.