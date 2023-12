Da cabeça de carneiro ao precursor da charcutaria, quais são as origens das tradições culinárias natalícias da Europa?

Quer se pense no Natal como a celebração do nascimento de Jesus Cristo ou como uma repetição moderna do solstício de inverno, há uma coisa em que todos podemos concordar: O Natal é uma época para se deliciar!

Cada país tem a sua própria versão da comida de Natal: os britânicos têm o peru, os estónios apreciam o pato e, devido a uma jogada de marketing absolutamente brilhante, os japoneses têm o KFC.

De Estocolmo a Estugarda, cada país tem as suas próprias tradições culinárias.

Smalahove, Noruega

Cabeça de ovelha, alguém quer?

Uma iguaria da Noruega ocidental originalmente consumida por pessoas pobres durante a época festiva, o Smalahove é um prato escandinavo preparado - e consumido - de forma inovadora.

É cozinhado dividindo primeiro a cabeça de uma ovelha ao meio e depois retirando-lhe o cérebro. Depois de ser mergulhada em água durante dois dias, a cabeça é salgada e fumada antes de ser cozida a vapor. Os comensais comem primeiro as orelhas e os olhos - considerados as partes mais saborosas e luxuosas - antes de retirarem a carne do crânio.

Hoje em dia, o Smalahove é apreciado sobretudo como uma novidade para os turistas, sendo que os noruegueses locais renunciam a este prazer .

Julbord, Suécia

Já ouviu falar de uma tábua de charcutaria e talvez até de uma tábua de manteiga. Mas já ouviu falar de uma Julbord?

Smörgåsbord é uma palavra que entrou na língua inglesa, mas na verdade tem origem no sueco como uma travessa com uma variedade de alimentos deliciosos. O Julbord é uma reimaginação natalícia deste saboroso deleite, muitas vezes ostentando iguarias escandinavas como a salsicha de rena e o arenque em conserva, juntamente com uma variedade de carnes curadas e queijos, tudo colocado em torno de uma peça central de um presunto glaceado.

Bûche de Noël, França

O tronco de Natal é uma tradição de muitos países que remonta às origens pagãs do Natal, quando se traziam ramos para dentro de casa para celebrar os dias mais longos.

A partir do momento em que as árvores eram trazidas pelos camponeses do campo francês, esta cerimónia em madeira evoluiu para uma sobremesa sob a forma de Bûche de Noël: um pão de ló de chocolate recheado com creme de manteiga e envolto em maçapão, tudo feito para parecer um tronco de Natal.

Festa dos sete peixes, Itália

Os italianos fazem-no melhor - neste país profundamente católico, o jejum do advento termina com um jantar delicioso.

Nesta tradição do sul de Itália, os habitantes locais deliciam-se com uma refeição de sete pratos, que pode incluir até 10 pratos de peixe diferentes.

A celebração, que tem lugar na véspera de Natal, espalhou-se para a América com a diáspora italiana e é agora uma tradição transcontinental.

Carpa polaca, Polónia

Na Polónia - tal como em muitos países europeus - a véspera de Natal é o grande dia, com uma refeição tradicional que inclui sopa de beterraba e chucrute.

O ponto alto desta refeição é a carpa polaca que, tradicionalmente, é pescada muito antes da véspera de Natal e mantida viva num grande balde ou banheira até chegar a altura de a matar, escamar e desossar.

Véspera de Natal vegetariana, Bulgária

Tal como os italianos do sul, os búlgaros conseguiram transformar um período de jejum numa festa temática.

Neste país ortodoxo, os 40 dias que antecedem o Natal são de jejum, pelo que, naturalmente, na véspera de Natal (o dia mais importante do período festivo) é servida uma refeição especial. Naturalmente, é tudo sem carne para honrar a tradição de passar sem ela.

Esta saborosa refeição deve ser composta por um número ímpar de pratos e é acompanhada por uma noz, que os comensais abrem para revelar a sua sorte para o ano.

A maior aldeia de pão de gengibre de sempre, Noruega

As casas de pão de gengibre podem ter algumas conotações negativas relacionadas com as bruxas durante o resto do ano, mas na altura do Natal são um deleite encantador para toda a família. Desde a década de 1990, a cidade costeira de Bergen, na Noruega, tem vindo a participar em concursos de pão de gengibre e, atualmente, acolhe todos os anos a maior aldeia de pão de gengibre do mundo.

Pode não ser algo que toda a gente coma, mas esta atração é certamente muito bonita de se ver!