De Euronews

Milhões de cristãos ortodoxos, espalhados por todo o mundo, celebram o Natal numa data diferente da ocidental. Isto deve-se à existência de dois calendários, o gregoriano e o juliano.

PUBLICIDADE

Os cristãos ortodoxos celebraram o Natal este fim de semana, na noite de 6 janeiro para 7 de janeiro, por seguirem o calendário juliano.

Em Belém, na Cisjordânia, o Patriarca Teófilo III de Jerusalém celebrou a missa da meia-noite para assinalar o Natal ortoxo grego na Igreja da Natividade, apesar da guerra entre Israel e o Hamas.

Já em Moscovo, o Patriarca Kirill da Igreja Ortodoxa Russa presidiu a cerimónia da Divina Liturgia na Catedral de Cristo Salvador.

Dezenas de residentes da capital ucraniana, Kiev, celebraram a festa da Epifania na véspera do Natal ortodoxo, mergulhando no rio Dnipro. Em Belgrado, os crentes sérvios assinalaram a véspera de Natal queimando ramos de carvalho em sermões realizados no exterior de igrejas e templos.

Milhares de fiéis mergulharam nas águas dos rios e lagos da Bulgária, este sábado, para recuperar crucifixos lançados pelos padres durante as cerimónias da Epifania.