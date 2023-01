Natal ortodoxo no meio das ruínas em Bohorodychne

Em Bohorodychne, na região de Donetsk, na Ucrânia, quase não há casas. Os moradores que ficaram passaram o Natal ortodoxo em habitações destruídas, sem água e sem eletricidade. Entre eles está a família Honchar: Nina, de 91 anos, e o filho Mykola de 58. Decidiram ficar durante os combates e a ocupação russa. A mãe Nina mora numa casa destruída, sem meios... diz não ter reforma.

É assim que vivemos... Para onde ir? Ter com quem? Mataram o meu filho..." Nina Honchar Bohorodychne

Antes do início da guerra, centenas de pessoas viviam na aldeia, enquanto agora contam-se apenas 10 residentes. No meio da ruínas, os que ficaram para trás não celebraram o Natal este ano. Em vez disso, Mykola Honchar foi visitar as campas da mulher e do irmão. Recordando que teve que os enterrar sozinho.