Pelo menos seis feridos em ataque aéreo russo a zona residencial de Kostiantynivka

Russos lançaram uma bomba aérea KAB-500 que danificou ainda dezenas de prédios residenciais. Mais a norte, a região de Kharkiv continua a ser alvo das investidas das tropas do Kremlin.

Seis pessoas ficaram feridas e 13 edifícios residenciais foram danificados depois de as forças russas terem lançado uma bomba aérea KAB-500 numa zona residencial de Kostiantynivka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

Na sequência deste ataque, um edifício residencial acabou mesmo por ruir.

As explosões causaram ainda um incêndio num edifício de cinco andares, de acordo com o Serviço de Emergência da Ucrânia.

Kostiantynivka é alvo de ataques regulares das forças russas.

As tropas de Moscovo atacaram 15 vezes as povoações da região de Donetsk durante as últimas 48 horas, informou o governador Vadym Filashkin.

Retirada de civis em Kharkiv

Na terça-feira, foram retirados 13 residentes da aldeia de Kozacha Lopan, na região de Kharkiv, a dois quilómetros da fronteira russa. Alguns irão para junto dos familiares na cidade de Kharkiv, outros ficarão em instalações próprias para os acolher na região.

500 residentes permanecem na Kozacha Lopan, apesar dos combates a menos de 15 quilómetros da aldeia, na direção de Lypetsk, com os russos a tentarem capturar a comunidade vizinha.

No último mês, mil pessoas deixaram o distrito de Kozacha Lopan Starosta.

Kharkiv e a área circundante têm sofrido ataques permanentes por parte das forças do Kremlin nas últimas semanas, desde que a Rússia lançou uma nova ofensiva na região.