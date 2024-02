Eurovisão 2024: Israel corre o risco de ser desqualificado?

O braço-de-ferro entre a Eurovisão e Israel continua, uma vez que duas canções - "October Rain" e a segunda classificada "Dance Forever" - foram alegadamente rejeitadas devido ao seu carácter "político". Israel tem até 11 de março para apresentar uma canção que cumpra as regras da Eurovisão.

PUBLICIDADE

Israel vai poder participar no 68º Festival Eurovisão da Canção? A situação parece arriscada: há rumores de que o país enfrenta alegadamente a possibilidade de desqualificação, devido à desqualificação da sua primeira canção selecionada e também do segundo classificado.

Na semana passada, a União Europeia de Radiodifusão (UER), a entidade que organiza o famoso concurso, deu a entender que poderia rejeitar a candidata de Israel, a cantora russo-israelita Eden Golan, de 20 anos, devido à natureza "política" da sua canção.

A canção em questão, "October Rain", faz referência às vítimas do ataque do Hamas de 7 de outubro ao sul de Israel, com letras como "Não há ar para respirar / Não há lugar para mim" e "Eram todas boas crianças, cada uma delas ".

A canção também se refere a "flores", que é frequentemente utilizado como código militar para as mortes na guerra.

"Dançando na tempestade / Não temos nada a esconder", canta Eden Golan. "Leva-me para casa / E deixa o mundo para trás / E eu prometo que isto nunca mais vai acontecer / Ainda estou molhado desta chuva de outubro / Chuva de outubro".

A ministra da Cultura israelita, Miki Zohar, ficou ofendida com a sugestão de que a letra era política. A canção é "comovente" e "exprime os sentimentos do povo e do país atualmente, e não é política", escreveu nas redes sociais.

"Apelo à União Europeia de Radiodifusão para que continue a agir de forma profissional e neutra, e não deixe que a política afete a arte", acrescentou.

Agora, de acordo com informações do site de notícias israelita YNET, a EBU também terá rejeitado a segunda canção apresentada, "Dance Forever".

Citando fontes anónimas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o site informa que "a opção alternativa também foi excluída".

"Dance Forever" ficou em segundo lugar, atrás de "October Rain", na votação dos júris especiais e é a canção alternativa do país para Eden Golan. A letra está em inglês, com exceção de algumas frases em hebraico.

A YNET publicou a letra da canção, mas não explicou as razões por detrás da alegada desqualificação.

Uma possível razão poderia ser o facto de "Dance Forever" se referir ao ataque do Hamas ao festival Nova Music, em 7 de outubro, no qual morreram 364 pessoas.

Aqui está a letra de 'Dance Forever':

"My mind hiding

I don’t know what’s right

Take me to the right road

There’s no more time and I can’t go wrong

Breath in

PUBLICIDADE

I know that I’m strong

I brake all the chains

I’m on the edge now

Watch me fly away

Oh dance like an angel

PUBLICIDADE

Oh you will remember

That I will dance forever

I will dance again

Oh dance like an angel

Drowning in the sunrise

PUBLICIDADE

My heart is so cold, but my soul is on fire

Someone is calling from paradise

The hope doesn’t stop, it just spreads its wings

It is like a million stars that suddenly light up in the sky

Heart on fire I’m a fighter

PUBLICIDADE

Don’t stop the music

Turn it up louder

I spread out me wings

Flying through the sky hear violins

Angels don’t cry

PUBLICIDADE

They only sing

Still feel the ground

Beneath my feet"

A Corporação Pública de Radiodifusão de Israel (KAN) fez saber anteriormente que não tinha "qualquer intenção de substituir" a canção "October Rain".

"Se não for aprovada pela EBU, Israel não poderá participar no concurso", chegou a ameaçar.

PUBLICIDADE

Numa conferência realizada no passado fim de semana em Jerusalém, o presidente israelita Isaac Herzog apelou a um diálogo "inteligente" entre a UER e o KAN para permitir a participação do seu país na Eurovisão.

"Penso que é importante que Israel participe na Eurovisão e isto é também uma declaração porque há 'haters' que tentam expulsar-nos de todos os palcos", afirmou Herzog.

A EBU rejeitou anteriormente os apelos para que Israel fosse impedido de participar na competição devido à guerra em Gaza. Os organizadores foram criticados por terem excluído a Rússia devido à guerra na Ucrânia, mas terem incluído Israel, que é acusado de genocídio em Gaza.

As opiniões continuam divididas. Houve apelos ao boicote do concurso em vários países, incluindo a Finlândia, a Islândia e a Suécia. Por outro lado, mais de 400 criadores da indústria do espetáculo assinaram uma carta de apoio à inclusão de Israel na Eurovisão deste ano, incluindo Helen Mirren, Gene Simmons e Boy George.

Israel tem até 11 de março para apresentar uma canção que cumpra as regras da Eurovisão.

PUBLICIDADE

A final da Eurovisão 2024 realizar-se-á em Malmö, na Suécia, após a vitória da cantora Loreen no ano passado.