O controverso cineasta vai ser julgado em Paris por difamação, depois de ter descrito como uma "mentira odiosa" as acusações de agressão sexual contra ele feitas pela atriz britânica Charlotte Lewis.

PUBLICIDADE

O cineasta veterano franco-polaco Roman Polanski vai a julgamento esta terça-feira em França, por ter alegadamente difamado a atriz britânica Charlotte Lewis, que o acusou de abuso sexual na década de 1980.

O realizador de 90 anos, que reside atualmente em Paris, não deverá comparecer em tribunal, segundo informaram os seus advogados. Lewis, de 56 anos, estará presente no julgamento.

Em maio de 2010, Lewis afirmou que Polanski a tinha agredido sexualmente durante uma audição na sua casa em Paris, em 1983, quando ela tinha apenas 16 anos. A atriz, que mais tarde protagonizou o filme Piratas, de Polanski, em 1986, não foi à polícia no Reino Unido, mas partilhou o relato com a polícia americana.

Em dezembro de 2019, Polanski refutou estas acusações como uma "mentira odiosa" numa entrevista à revista Paris Match. E fez referência a uma citação atribuída a Lewis numa entrevista de 1999 ao agora extinto News of the World, na qual ela alegadamente comentou: "Eu queria ser amante dele (...) Provavelmente desejava-o mais do que ele a mim".

Lewis contestou a exatidão da citação em 2010 e, na sequência da entrevista de Polanski à Paris Match, intentou uma ação judicial por difamação, que conduziu à subsequente audiência com o magistrado.

A equipa jurídica de Polanski negou qualquer difamação nos comentários do seu cliente feitos à Paris Match: "Roman Polanski tem o direito de se defender publicamente, na mesma base que a pessoa que o acusa", disse a advogada Delphine Meillet.

O processo de difamação surge numa altura em que o cinema francês se ressente das acusações de ter encoberto durante demasiado tempo os abusos. Nos prémios Césars deste ano, a atriz Judith Godrèche denunciou a "impunidade" na indústria cinematográfica, depois de ter acusado dois realizadores de a terem violado e agredido sexualmente quando era adolescente.

Nos últimos anos, Polanski tem-se mantido muito discreto e o seu último filme, The Palace, estreou sem ele no Festival de Veneza no verão passado.

O realizador - cuja carreira inclui filmes vencedores de Óscares como Rosemary's Baby, Chinatown e O Pianista - fugiu para a Europa em 1978. A França recusou-se a extraditá-lo de volta para os EUA, onde enfrenta acusações de violação de uma rapariga de 13 anos em 1977. Ao longo da sua carreira, Polanski foi alvo de uma série de acusações de abuso sexual, todas elas já prescritas. O realizador tem negado todas as acusações.

A audiência desta terça-feira é a primeira em França relacionada com as muitas acusações de abuso sexual feitas a Polanski.