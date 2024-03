Atriz Judith Godrèche pede inquérito aos abusos sexuais no cinema francês

Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Judith Godrèche - Direitos de autor Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Judith Godrèche - Direitos de autor Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

De Euronews

Ouvida no senado francês, a atriz, de 51 anos, que acusa dois realizadores franceses de a terem violado quando era adolescente, reclama também a demissão do presidente do Centro Nacional de Cinema, acusado de abusar sexualmente do afilhado.