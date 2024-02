Nova acusação de agressão sexual contra Gérard Depardieu

De Euronews

Alegada vítima é uma cenógrafa de 53 anos que trabalhou com Depardieu nas gravações do filme "As Persianas Verdes" em 2021. A mulher acusa o ator de a agarrar com muita força, amassando-lhe a cintura, o estômago e os seios. Advogada apresentou queixa por agressão sexual, insulto sexista e assédio.