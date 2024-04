"The Tortured Poets Department" de Taylor Swift: o nosso veredito

O décimo primeiro álbum de Taylor Swift já foi lançado e o Swiftie residente partilha o seu veredito.

Taylor Swift lançou o seu novo álbum, The Tortured Poets Department, que saiu à meia-noite - seguido de um "álbum duplo surpresa" duas horas depois.

Por uma questão de sanidade mental, o nosso jornalista David Mouriquand, um Swiftie orgulhoso mas ocasionalmente torturado, está a limitar-se às 16 faixas originais de 'TTPD'.

Eis a opinião dele.

"Um post-mortem desigual mas fascinante sobre o amor e as suas armadilhas"

The Tortured Poets Department Republic

O tempo não tem significado e os meios jornalísticos deviam simplesmente render-se nesta altura e passar a escrever coisas como: "O que é que a Taylor Swift andou a fazer hoje?".

Dificilmente se passa um dia sem um artigo sobre as relações dela; o que os artistas disseram sobre ela e como a sua base de fãs leais considera qualquer crítica uma violação das Convenções de Genebra; o seu património líquido; conspirações políticas que a colocam como uma pérfida marionetista; que álbum está a provocar com pistas em eventos pop-up; ou que canções podem ser ovos de Páscoa dissimulados referentes a uma das suas relações passadas. E nós, aqui nas notícias de Cultura, somos tão culpados como os outros por contribuirmos para este ciclo infernal recorrente que confunde o próprio conceito de ritmo de vida.

Desde "Lover", de 2019, que todos os anos temos um novo álbum de Taylor - se incluirmos as regravações "Taylor's Version". Em alguns casos, como 2021 e 2023, tivemos dois. Nesta altura, é quase um exagero. Digo isto como um Swiftie orgulhoso que tem bilhetes para a parte europeia da sua Eras Tour, alguém que frequentemente (para deleite dos meus colegas pacientes) começa a gritar "TayTay all daaaaay" nos momentos mais inoportunos.

E agora chega o seu mais recente álbum, num tapete rolante aparentemente interminável que transporta produção musical, uma ética de trabalho incansável que foi inspiradora no seu conhecimento do negócio no início, mas que agora parece um monopólio capitalista esgotante que concentra a conversa cultural e todos os que se atrevem a ficar no seu caminho. Mesmo a forma demasiado estratégica como The Tortured Poets Department foi anunciado não me agradou, uma vez que ela decidiu usar a sua 13ª vitória nos Grammy para proclamar que o 11º álbum de estúdio estava a caminho - garantindo assim que todos os trovões fossem roubados a todos os outros nessa noite e que tudo o que a internet pudesse falar fosse "TTPD".

Se uma árvore cai numa floresta e não há ninguém por perto para a ouvir, ela faz algum som? Deixei de me interrogar. Agora, estou a pensar no seguinte: se Taylor não tiver a sua dose diária de ubiquidade, será que tem medo de deixar de existir? E como é que isto é mais um reflexo dos nossos tempos e do 'fandom' moderno do que da própria artista?

Mas chega de falar sobre o funcionamento interno da fruteira podre a que chamo cérebro e passemos ao The Tortured Poets Department - um título que parece ser uma referência ao grupo de WhatsApp que Joe Alwyn, ex de Taylor, partilha com os actores Andrew Scott e Paul Mescal - o último dos quais esteve anteriormente noivo da amiga de Taylor (e artista de arromba) Phoebe Bridgers.

Como já foi dito anteriormente, o mundo já é de Swift, mas não é o suficiente - e para tornar as coisas menos The TayTay Relevancy e mais The TayTay Supremacy, a cantora não poderia deixar de fazer do seu 11º LP um álbum duplo. Em vez de, sabe, apenas lançar um novo álbum e entender que álbuns duplos são para sociopatas - a não ser que seja os Beatles, Pink Floyd ou The Smashing Pumpkins. ('Mellon Collie and the Infinite Sadness', isto é - não 'Atum').

Sim, existem agora mais 15 faixas para além das 16 anunciadas, com todo o esforço a ultrapassar as duas horas de duração. Por uma questão de sanidade mental, concentro-me apenas no conjunto original de canções - uma vez que simplesmente não possuo a largura de banda emocional para absorver 31 canções de uma só vez. Para além disso, o que agora está a ser referido como "The Tortured Poets Department: The Anthology" significa apenas que haverá inúmeras versões do disco a serem vendidas em várias iterações, provando assim que William Eyelash - desculpem, Billie Eilish - tinha razão quando chamou a atenção para os artistas esbanjadores que se entregam à prática de fazer todo o tipo de vinis e embalagens diferentes - "o que aumenta as vendas e os números e lhes dá mais dinheiro...". Mais uma vez, a sensação de que as maquinações empresariais se sobrepõem ao valor artístico é reforçada. E, mais uma vez, a fazer-me desviar da música em si.

The Tortured Poets Department Republic

Pondo de lado a história assustadora e sobrecarregada (estou-me nas tintas para qual a canção que é, na verdade, uma crítica a Matt Healy ou Joe Alwyn, tal como prefiro ouvir "Style" ou "All Too Well" sem pensar nelas como mísseis apontados a Harry Styles e Jake Gyllenhaal), "The Tortured Poets Department" é bastante boa.

Soa como uma mistura das suas vívidas mas típicas letras arrancadas do diário e a produção pop sintetizada do seu álbum anterior, "Midnights". Em termos de humor, combina a intimidade de "Folklore" e "Evermore", e funciona como a contraparte mais sombria do seu álbum "Lover", que era um disco mais ensolarado e otimista sobre o amor. Também como em "Midnights", não existem êxitos óbvios como "Shake It Off" ou "Cruel Summer", mas sim algumas inflexões sintetizadas dos anos 80 que funcionam melhor a nível emocional quando o co-escritor e produtor Aaron Dessner está ao leme, e que se aproximam dos previsíveis lados B de "Midnights" quando é a vez de Jack Antonoff.

Assim, sonoramente, não é um salto em frente ou mesmo uma mudança estilística; liricamente, no entanto, há uma diversão confusa para se ter.

Confuso porque é um álbum um pouco caótico (a terrível "I Can Do It With A Broken Heart" seguida pela muito melhor "The Smallest Man Who Ever Lived" é indutora de chicotadas), e longo demais, com certeza. Mas, por outro lado, esta última queixa pode ser estendida a muitos dos álbuns de Taylor ("1989" à parte - nem um grama de gordura nesse). No entanto, o facto de "TTPD" não seguir uma narrativa organizada funciona de alguma forma, uma vez que as emoções são confusas e as relações, por vezes, ainda mais. Considerando que este é um álbum de separação que é sobre processar sentimentos emaranhados, a sensação de desordem é quase por design.

Há negação ("The Alchemy"); raiva ("The Smallest Man Who Ever Lived"; "So Long, London"); negociação ("Guilty As Sin?"); depressão ("Down Bad"; "Loml"); aceitação ("Who's Afraid of Little Old Me")... E a sexta fase do luto: viver na Florida ('Florida!!!')

Também estão presentes os 'fuck's', pois há muito mais palavrões espalhados por todo o lado do que estou habituada nos meus álbuns de Swift.

Não há queixas aqui. Só uma porra de uma observação.

O humor funciona às mil maravilhas, com a excelente "But Daddy I Love Him" (uma clara referência à Pequena Sereia) e "Florida!!!" (com um vocal duplo com Florence Welch dos Florence + The Machine, que se sai melhor do que um Post Malone quase inexistente na abertura "Fortnight") a liderar o ataque quando se trata de linhas cómicas bem colocadas.

Parte do apelo é a forma como estes momentos de leviandade auto-consciente se fundem frequentemente com outros mais sérios e por vezes impactantes (" I'd rather burn my whole life down / Than listen to one more second of all this bitching and moaning / I'll tell you something about my good name / It's mine alone to disgrace "). A faixa titular também tem alguns grandes momentos líricos, com a pergunta " Who uses typewriters anyway? ", a deliciosa " You're not Dylan Thomas / I'm not Patti Smith / This ain't the Chelsea hotel / We're modern idiots " e " At dinner you take my ring off my middle finger and put it on one people put wedding rings on / And that's the closer I've come to my heart exploding ".

Quanto menos se falar de " I'll scratch your head, you fall asleep / Like a tattooed golden retriever ", melhor. Para além disso, a RSPCA teria, sem dúvida, uma palavra a dizer.

As favoritas da primeira e segunda audição são 'The Tortured Poets Department', 'Down Bad', 'But Daddy I Love Him', 'Florida!!!', 'loml', e a mais recente do álbum 'Clara Bow'. Esta última faixa faz referência à "It Girl" dos anos 20 nos Estados Unidos e investiga as armadilhas dos homens que ditam onde os holofotes devem brilhar na indústria do entretenimento. Termina com o seguinte final: "You look like Taylor Swift / In this light, we’re loving it / You’ve got edge, she never did / The future’s bright, dazzling.”

Mais uma vez, um momento de auto-consciência em relação à perceção do público e à forma como ela se vê a si própria - algo também presente em "But Daddy I Love Him" (" I don't catering to all these vipers dressed in empath's clothing / God save the most judal creeps who say they want what's best for me / Sanctimoniously performing soliloquies I'll never see "). Mas também um lembrete de que, mesmo quando Taylor mergulha no estereotipado em certas faixas, no seu post-mortem desigual mas fascinante sobre o amor e as suas armadilhas, não tem de se preocupar com o seu futuro. É brilhante - deslumbrante. Os crescendos lentos de "The Tortured Poets Department" são mais do que suficientes para a) reafirmar o seu domínio com um álbum superior a "Midnights" e b) manter um Swiftie ocasionalmente torturado como eu do seu lado, apesar das minhas reservas em relação ao estrangulamento cultural que ela tem através da sua hiperprodutividade e da sua lamúria sobre como todos nós precisamos de tomar um punhado de comprimidos para a calma.

Muito bem, Taylor. Consegues fazê-lo com um coração partido. Eu consigo continuar a fazê-lo com um ocasional ataque de hesitação.