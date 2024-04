Taylor Swift junta-se aos mais ricos do mundo na lista de multimilionários da Forbes. Saiba quem são os outros

Taylor Swift torna-se a primeira música a aparecer na lista da Forbes apenas com base nas suas canções e atuações.

A Forbes acaba de publicar a sua lista de multimilionários e, pela primeira vez, Taylor Swift entrou oficialmente na lista.

O que faz com que esta inclusão se destaque é o facto de a publicação ter revelado que Swift, a Pessoa do Ano de 2023 da revista TIME e a Personalidade Musical de 2023 da Euronews Culture, entrou na lista graças apenas à sua música e às suas atuações.

"Miss Americana encerrou um dos anos mais influentes, culturalmente, que um músico já teve, ao tornar-se multimilionária em outubro", afirmou a Forbes sobre a cantora com um património líquido de 1,1 mil milhões de dólares. "Os seus ganhos estimados em 190 milhões de dólares, depois de impostos, com a histórica Eras Tour, ajudaram a impulsionar a artista country e pop para o clube das três vírgulas - a primeira pessoa a fazê-lo com base apenas na composição de canções e atuações".

A Bloomberg noticiou originalmente que Swift, de 34 anos, se tornou multimilionária em outubro passado, graças aos seus novos álbuns, à Eras Tour (a primeira digressão a arrecadar mil milhões de dólares) e ao seu filme concerto que bateu recordes.

No resumo da riqueza da superestrela, a Forbes estimou que Swift ganhou 500 milhões de dólares com os direitos de autor e as digressões e outros 500 milhões com o seu catálogo. A Forbes também escreve que a cantora ganhou 125 milhões de dólares em imóveis.

Swift também ganhou, alegadamente, 100 milhões de dólares apenas com royalties de streaming do Spotify no ano passado, graças ao poder combinado de 'Midnights', de 2022, e de 1989 (Taylor's Version), de 2023.

Taylor Swift Getty Images

Swift junta-se à lista de multimilionários pela primeira vez ao lado da lenda da NBA Earvin "Magic" Johnson, do designer Christian Louboutin e de mais de 260 outros nomes.

Segundo a Forbes, registou-se um recorde de 2.781 multimilionários em 2024.

O número é superior em 141 nomes à lista do ano passado e 26 a mais do que o recorde anterior estabelecido em 2021. A Forbes acrescentou que a elite está mais rica do que nunca - com uma riqueza coletiva de 14,2 biliões de dólares. Segundo a revista, o grupo de multimilionários de 2024 é 255% mais rico do que há uma década.

Aqui estão, de acordo com a Forbes, as 14 celebridades que "transformaram a sua fama em fortuna suficiente para terem lugar na lista dos multimilionários do mundo de 2024":

George Lucas - Património líquido: 5,5 mil milhões de dólares Steven Spielberg - Património líquido: 4,8 mil milhões de dólares Michael Jordan - Património líquido: 3,2 mil milhões de dólares Oprah Winfrey - Património líquido: 2,8 mil milhões de dólares Jay-Z - Património líquido: 2,5 mil milhões de dólares Kim Kardashian - Património líquido: 1,7 mil milhões de dólares Peter Jackson - Património líquido: 1,5 mil milhões de dólares Tyler Perry - Património líquido: 1,4 mil milhões de dólares Rihanna - Património líquido: 1,4 mil milhões de dólares Tiger Woods - Património líquido: 1,3 mil milhões de dólares LeBron James - Património líquido: 1,2 mil milhões de dólares Magic Johnson - Património líquido: 1,2 mil milhões de dólares Dick Wolf - Património líquido: 1,2 mil milhões de dólares Taylor Swift - Património líquido: 1,1 mil milhões de dólares

Quanto à lista das pessoas mais ricas do mundo, alguns nomes não serão uma surpresa:

Bernard Arnault e família - império LVMH - Património líquido: 233 mil milhões de dólares Elon Musk - Tesla, SpaceX, X - Património líquido: 195 mil milhões de dólares Jeff Bezos - Amazon - Património líquido: 194 mil milhões de dólares Mark Zuckerbeg - Facebook - Património líquido: 177 mil milhões de dólares Larry Ellison - Oracle - Património líquido: 141 mil milhões de dólares Warren Buffett - Investidor - Património líquido: 133 mil milhões de dólares Bill Gates - Microsoft - Património líquido: 128 mil milhões Steve Ballmer - Antigo diretor executivo da Microsoft - Património líquido: 121 mil milhões de dólares Mukesh Ambani - Reliance Industries - Património líquido: 116 mil milhões de dólares Larry Page - Antigo diretor executivo da Alphabet - Património líquido: 114 mil milhões de dólares

Voltando brevemente a Taylor Swift - a lista e os números são cansativos - a situação não está a acalmar para a artista, que está prestes a embarcar na etapa europeia da sua Eras Tour no mês que vem.

Além disso, está também está pronta para lançar seu 11º álbum, ' The Tortured Poets Department ', a 19 de abril.