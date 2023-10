Taylor Swift bate recorde de bilheteiras de cinema

De Euronews

Filme sobre digressão "The Eras Tour" rendeu 96 milhões de dólares no primeiro fim-de-semana

Dos recordes discográficos, para um recorde no cinema: a superestrela norte-americana Taylor Swift encheu os cinemas nos Estados Unidos com o lançamento de "The Eras Tour", filme relizado durante a digressão homónima da artista.

Segundo as estimativas, a longa-metragem obteve receitas de cerca de 96 milhões de dólares no primeiro fim-de-semana no grande ecrã, traduzindo-se no melhor resultado nas bilheteiras desde a saída simultânea, no verão, de "Barbie" e "Oppenheimer".