A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, assistiu a um espetáculo de ópera em Verona, na sexta-feira à noite, quando esta foi reconhecida pela UNESCO como um tesouro cultural mundial.

O maestro Riccardo Muti presidiu a uma orquestra de 170 músicos das 14 casas de ópera italianas, a que se juntaram mais de 314 cantores corais e um elenco de estrelas da ópera de todo o mundo, que apresentaram os maiores êxitos da ópera italiana, de Verdi a Puccini, de Donizetti a Bellini, perante uma multidão agradecida. Os dois bailarinos mais famosos do La Scala, Roberto Bolle e Nicoletta Manni, também atuaram.

"Estou aqui para testemunhar o meu entusiasmo e o meu orgulho pelo facto de a ópera lírica italiana ter recebido este grande reconhecimento", disse Muti à assistência. "É claro que este é um momento importante, porque o reconhecimento nunca é um ponto de chegada, mas um ponto de partida."

"As grandes obras-primas são o nosso património, que nós, italianos, demos ao mundo", acrescentou Muti numa mensagem preparada para a audiência televisiva.

Embora a UNESCO tenha incluído a ópera italiana na sua lista de património cultural imaterial em dezembro, a Arena provou ser um local adequado para celebrar o marco. O antigo anfiteatro de pedra construído pelos romanos é a casa de um popular festival de ópera de verão que, durante gerações, tornou a ópera acessível aos não iniciados com produções luxuosas. Mais de metade dos 400.000 espetadores da Arena em cada verão são estrangeiros.

Reunimos todo o sistema de ópera italiano para celebrar, juntamente com os grandes cantores do mundo", disse o diretor artístico adjunto da Arena, Stefano Trespidi. "Estou convencido de que esta noite trará benefícios para todo o sistema de música e ópera."

A juntar-se a estrelas da ópera italiana como Luca Salsi, Francesco Meli e Vittorio Grigolo estavam estrelas internacionais, incluindo o tenor alemão Jonas Kaufmann, a soprano australiana Jessica Pratt e o tenor peruano Juan Diego Florez. A soprano russa Anna Netrebko cancelou a cerimónia à última hora devido a doença.

Embora o anterior governo de centro-esquerda tenha preparado a candidatura da ópera lírica italiana à UNESCO, o reconhecimento foi aceite pelo governo italiano de extrema-direita. Para além de Meloni, estiveram também presentes na gala o ministro da Cultura Gennaro Sangiuliano - que se propôs substituir os diretores de ópera estrangeiros por italianos - e o presidente do Senado Ignazio La Russa, ambos membros do partido Irmãos de Itália.

Os aplausos mais fortes foram reservados para o presidente apartidário de Itália, Sergio Mattarella. E Muti parecia estar a marcar posição contra os eurocéticos de extrema-direita quando fez a transição do hino italiano, com o refrão "Irmãos de Itália" a ecoar o nome do partido de Meloni, para o "Hino à Alegria" de Beethoven, que é o hino da União Europeia.

Os europeus estão a votar para lugares no Parlamento Europeu, numa eleição que termina no domingo e que poderá determinar se os partidos de extrema-direita terão uma maior influência na direção do bloco de 27 membros.