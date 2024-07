De Savannah Avery com AP

O castelo alemão sobreviveu à Segunda Guerra Mundial sem danos provocados por bombas e foi retratado no cinema.

PUBLICIDADE

Vários sítios em todo o mundo estão ainda a ser avaliados na Índia para inclusão na Lista do Património Mundial da agência cultural das Nações Unidas - uma coleção de monumentos excepcionais e áreas de ambientes naturais ou tradicionais únicos.

Como a proteção destes sítios é primordial, alguns sítios foram colocados numa lista alternativa de locais em risco de serem danificados.

Gruta de Vjetrenica (Bósnia-Herzegovina)

A gruta de Vjetrenica é o mais recente marco adicionado à lista de sítios protegidos. Trata-se do quinto sítio reconhecido pela Unesco na Bósnia e Herzegovina.

Entrada da gruta de Vjetrenica, na Bósnia-Herzegovina © Vjetrenica Public Company

Situada na cordilheira dinárica, a UNESCO descreva a gruta como "um bem que se destaca pela sua notável biodiversidade e endemismo". No interior da gruta, existem várias espécies relíquias do pré-terciário cujos parentes se extinguiram há muito tempo, havendo quem lhes chame "fósseis vivos".

A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) irá trabalhar com as autoridades do país para garantir água suficiente para o sistema de cavernas e fornecer financiamento adequado.

Conjunto Residencial de Schwerin

Na Alemanha, há mais de 50 sítios na lista do Património Mundial. O mais recente é o conjunto residencial de Schwerin, na Alemanha. O castelo sobreviveu à Segunda Guerra Mundial sem danos provocados por bombas e foi retratado no filme "Kingsman: O Círculo Dourado", protagonizado por Colin Firth e Julianne Moore.

O Palácio está situado numa ilha do Lago Schwerin. O jardim da ilha chama-se Jardim do Castelo Landeshauptstadt Schwerin/Landeshauptstadt Schwerin

O castelo do Lago Schwerin funciona como um centro de formação para educadores de infância, como um museu e é a sede do Parlamento estadual.

Também a Via Ápia, em Roma, foi integrada no Património Mundial da Unesco.

Stonehenge está "em perigo"?

Na semana passada, a Unesco rejeitou as recomendações para colocar Stonehenge na lista de sítios do património mundial em perigo, por considerar que os planos da Grã-Bretanha para construir um túnel rodoviário nas proximidades ameaçam a paisagem em torno do monumento pré-histórico. Foram também citados potenciais artefactos arqueológicos ainda não descobertos que poderão precisar de proteção.

Pessoas reunidas no antigo círculo de pedra Stonehenge para celebrar o Solstício de verão, o dia mais longo do ano, perto de Salisbury, Inglaterra Kin Cheung/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

O Governo do Reino Unido quer construir um túnel subterrâneo na A303, uma autoestrada que passa atualmente ao lado do monumento. A tentativa de construir um túnel existe desde os anos 80, mas foi rejeitada por ser "demasiado cara", segundo a Forbes.

No entanto, depois de uma conversa de cerca de uma hora e meia, durante uma reunião em Nova Deli, o comité decidiu não acrescentar Stonehenge à lista de sítios em risco. A UNESCO emitiu uma emenda para reverter uma decisão anterior que anula todas as decisões do passado, deixando alguns críticos extremamente irritados.

John Adams, presidente da Stonehenge Alliance, afirmou: "Este é um dia negro para Stonehenge e uma vitória oca para o governo do Reino Unido, uma vez que esta decisão não vai parar os danos causados ao Património Mundial".

Stonehenge foi construído nas terras da planície de Salisbury, por etapas, há cerca de cinco mil anos. O círculo de pedras foi criado por volta de 2.500 a.C., segundo a AP.

A sessão de reuniões da Unesco sobre património mundial dura uma semana e termina esta quarta-feira, 31 de julho.