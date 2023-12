Bolero é Património Cultural Imaterial da UNESCO

De Euronews

Este género musical teve origem em Santiago de Cuba, no final do século XIX, e foi adotado e pelo México no início do século XX.

Cuba e México defendem juntos a candidatura deste género musical, que descrevera, como "identidade, emoção e poesia transformadas em canção", e "um elemento indispensável da canção sentimental da América Latina".

O bolero teve origem em Santiago de Cuba, no final do século XIX, e foi adotado e pelo México no início do século XX, tornando-se assim parte integrante do tecido cultural de ambas as nações.

As letras refletem a vida quotidiana e as canções são interpretadas em diversos espaços, desde as casas até aos espaços públicos e grandes salas de concerto, bem como em festivais e serenatas.

A prática é geralmente transmitida nas famílias, através da tradição oral e da imitação. Investigadores e académicos também contribuem para a sua transmissão.

Atualmente, continuam a ser compostos novos boleros, e as letras e a música dão lugar a um diálogo em constante evolução com a tradição de ambos os países.