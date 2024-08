Febre do Muffin : como o TikTok de um nadador olímpico provocou um frenesim alimentar viral

Num país famoso pela sua alta cozinha, queijos deliciosos e baguetes icónicas, um humilde muffin de chocolate roubou inesperadamente as atenções nos Jogos Olímpicos de Paris.

Tudo começou no dia 26 de julho, quando o nadador norueguês Henrik Christiansen publicou um TikTok em que fazia o balanço das refeições que tinha comido até à data na Aldeia Olímpica.

O atleta, que já competiu este ano nos 800 metros livres masculinos e voltará a fazer ondas nos 1500 metros livres masculinos a 3 de agosto, pontuou a massa com molho pesto e as espetadas de porco com um sólido 7/10 e aos bolinhos de camarão e gyozas de frango atribuiu um 8/10.

Mas foi um humilde "muffin de chocolate" que recebeu a sua pontuação máxima: um 11/10 sem precedentes. E assim nasceu uma lenda.

A partir desse momento, o caso de amor de Christiansen com o muffin de chocolate tornou-se viral, atraindo milhões de visualizações e envolvimento nas redes sociais, e até mesmo algumas obras de arte de fãs.

Desde o seu primeiro vídeo de crítica alimentar, Christiansen publicou mais de 10 vídeos dedicados ao muffin de chocolate da Aldeia Olímpica - e as pessoas não se fartam.

Num vídeo especialmente popular, que acumulou mais de 8,5 milhões de visualizações, um colega de equipa brinca: "Parece-me que só estás aqui por causa dos muffins de chocolate", antes de a câmara mostrar Christiansen a devorar um dos muffins. "O quê?", responde ele com o chocolate espalhado na cara.

Em outro TikTok, Christiansen é apanhado a roubar muffins de um esconderijo secreto ao pé da sua cama. E num terceiro, ele proclama orgulhosamente: "DECLARO-ME O HOMEM OLÍMPICO DOS MUFFINS".

Mas Christiansen não está sozinho nesta febre dos muffins. Muitos outros desportistas, incluindo as nadadoras Enkhkhuslen Batbayar, Freya Anderson e Jasmine Schofield e a ginasta filipino-americana Aleah Finnegan, aderiram ao movimento.

"Compreendo o entusiasmo por estes queques de chocolate na aldeia", legendou Finnegan no seu TikTok, reagindo a uma dentada com entusiasmo.

O mistério dos muffins

Quando a febre dos queques atingiu o auge, surgiu rapidamente uma caça ao tesouro em linha. Os fãs estavam desesperados para conseguir comer o doce que se tinha tornado o assunto da Aldeia Olímpica.

A Sodexo Live, a empresa francesa de catering que serve a Aldeia Olímpica, manteve-se muito reservada quanto à receita exacta e à origem do petisco. Nós, na Euronews Culture, chegámos a pedir um comentário, mas as nossas perguntas foram recebidas com silêncio.

Suspeito... O que é que eles podem ter a esconder?

O mistério em torno da origem do queque levou os investigadores online a entrar em ação. Alguns tentaram identificar o fornecedor exato do muffin, enquanto outros experimentaram as suas próprias receitas numa tentativa de replicar a saborosa guloseima.

No entanto, e após uma enxurrada de bisbilhotices online e conspirações loucas, o mistério foi resolvido.

O fornecedor francês de produtos alimentares Coup De Pates recorreu ao LinkedIn para revelar a verdade: os famosos muffins olímpicos são o seu "Maxi Muffin Chocolat Intense".

"Sabíamos que o nosso Maxi Muffin Chocolat Intense era algo especial... mas não esperávamos que provocasse uma tal tempestade de chocolate!", afirmou a empresa.

E com isto, o caso está oficialmente encerrado. O mundo pode finalmente ficar descansado - embora não possamos deixar de esperar que Henrik Christiansen consiga um contrato de patrocínio chorudo com a Coup de Pâtes, ou pelo menos um fornecimento vitalício dos seus muffins de chocolate. Afinal de contas, ele é o homem dos muffins.