Banksy revela nova obra de arte num edifício de Londres, mas o que significa?

O artista de rua Banksy revelou a sua última obra de arte na lateral de um edifício no sudoeste de Londres: uma cabra montesa, empoleirada num parapeito estreito.

A mais recente obra de Banksy, encontrada perto da ponte de Kew, é feita no estilo de "stencil" caraterístico do artista, com pedras a cair por baixo da cabra. Uma câmara de vigilância nas proximidades foi apontada para a silhueta do animal, mas esta foi entretanto movida para a sua posição original, de acordo com a BBC.

Dada a propensão do artista para mensagens políticas, esta última peça de arte de rua suscitou um debate inevitável sobre o seu significado.

Será que se trata de um comentário sobre a situação perigosa do mundo natural no contexto das alterações climáticas? Ou poderá Banksy estar a proclamar-se o maior de todos os tempos?

Tal como aconteceu com peças anteriores, Banksy confirmou que a obra lhe pertencia através da sua página de Instagram - sem dar qualquer pista sobre um significado mais profundo.

A mais recente obra de arte de rua de Banksy surge depois de o artista de Bristol ter sido alvo de críticas devido a uma proeza em Glastonbury, em junho, em que uma imitação de um barco de migrantes criada pelo artista foi usada para fazer crowd surfing durante as actuações da banda indie punk Idles (também de Bristol) e do rapper Little Simz.

O então Secretário do Interior, James Cleverly, criticou a proeza por "banalizar" as travessias de pequenas embarcações, descrevendo a ação artística como "vil".

Em resposta aos comentários de Cleverly, o artista disse que considerava "vil e inaceitável" o "verdadeiro barco" que financiava - o MV Louise Michel - que estava a ser detido pelas autoridades italianas, depois de ter resgatado 17 crianças não acompanhadas no mar.

O artista, cuja identidade permanece desconhecida, surgiu pela última vez na capital britânica quando pintou com tinta verde uma parede atrás de uma árvore cortada.