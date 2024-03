A nova obra de arte parece pintar folhas numa árvore nua.

O artista britânico Banksy confirmou que está por detrás de um novo mural que apareceu num edifício em Londres.

A obra de arte cobre a parede de um edifício de quatro andares e mostra uma pequena figura segurando uma mangueira de pressão ao lado de uma grande cerejeira.

A tinta verde foi pulverizada na parede, reproduzindo as folhas ausentes da árvore, que foi severamente cortada, o que se designa por polimento.

A obra foi vista pela primeira vez no bairro de Finsbury Park, no nordeste de Londres, ontem.

Banksy reivindicou o trabalho publicando fotos de antes e depois do local na sua conta oficial do Instagram.

Mas qual é o significado por detrás da obra e será que vai fazer com que as pessoas se preocupem mais com as árvores?

O mural de Banksy tem uma mensagem ambiental?

Muitas pessoas que vieram ver o mural pensaram que tem de facto uma mensagem ambiental.

A obra de arte apareceu pela primeira vez no domingo - Dia de São Patrício (Saint Patrick's Day), um feriado importante na Irlanda que está associado ao verde.

"A árvore parece muito triste, sem ramos e sem vegetação", disse Pura Lawler, a caminho de uma aula de ginástica. Ela sentiu que Banksy estava a dizer algo sobre "destruir as florestas, destruir a vegetação".

A desflorestação é uma das práticas mais nocivas para a natureza e para o ambiente, roubando à vida selvagem e aos ecossistemas o seu sustento e habitats vitais.

Cristiana de Lia, uma estratega climática, publicou a sua interpretação online, chamando à obra de arte "Uma representação perfeita do #greenwashing empresarial".

O greenwashing é um tipo de marketing que faz com que os produtos ou atividades pareçam mais ecológicos do que são. A UE está atualmente a tentar reprimir o greenwashing.

Porque é que a árvore de Banksy não tem folhas?

A árvore atrás da qual o mural está pintado foi cortada. Este é um método de poda que mantém as árvores e os arbustos mais pequenos do que cresceriam naturalmente, de acordo com a RHS Gardening.

O polimento é bastante comum em Londres e há muitas árvores semelhantes perto do trabalho de Banksy.

Árvores cortadas na estrada em frente à obra de arte de Banksy. Euronews Green/Lottie Limb

As árvores são, obviamente, vitais para a nossa capacidade de sobrevivência no planeta Terra. Absorvem o dióxido de carbono, tornando o ar respirável, e são particularmente vitais em cidades como Londres, onde Banksy escolheu colocar a obra.

As árvores ajudam a manter as cidades frescas, o que é cada vez mais importante tendo em conta o rápido aumento das temperaturas, com 2023 a ser considerado o ano mais quente desde que há registos.

Um político local, Roulin Khondoker, disse que o bairro estava encantado com o facto de Banksy ter escolhido a sua área para o seu último trabalho, afirmando que "queremos muito que a obra de arte permaneça para que as pessoas a possam apreciar... As árvores são uma parte vital do nosso trabalho para fazer face à emergência climática. Plantámos quase 900 só no último ano e trabalhamos arduamente para cuidar das nossas árvores e ajudá-las a prosperar".

A plantação de árvores é importante em muitas áreas, mas a estratégia não é isenta de controvérsia, especialmente quando os esquemas de plantação de árvores são utilizados para fazer dinheiro.

O ex-líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, que representa a área no Parlamento, disse que o trabalho "faz com que as pessoas parem e pensem: 'Espera aí. Vivemos num só mundo. Vivemos num só ambiente. É vulnerável e está à beira de sofrer danos graves".

"A política ambiental tem a ver com áreas urbanas densamente povoadas como esta, tal como tem a ver com terras agrícolas, bosques e sebes", acrescentou.

Será que o mural de Banksy fará com que as pessoas se preocupem mais com as árvores?

Só cuidamos das coisas que nos interessam. Será que a atenção dada à obra de Banksy fará com que as pessoas pensem mais nas árvores e na sua importância?

O consultor de marketing Luke Addis pensa que sim, dizendo: "Esta peça pungente, que apresenta uma árvore contra um pano de fundo de salpicos verdes vibrantes, provoca a contemplação sobre a natureza, a resiliência e a intervenção humana".

An up-close view of the Banksy mural in Islington, London, 18 March 2024. Euronews Green/Lottie Limb

Quem é Banksy?

Banksy, que nunca confirmou a sua identidade, começou a sua carreira a pintar edifícios com spray em Bristol, Inglaterra, e tornou-se um dos artistas mais conhecidos do mundo.

As suas imagens maliciosas e muitas vezes satíricas incluem dois polícias a beijarem-se, polícias de choque armados com rostos sorridentes amarelos e um chimpanzé com um cartaz com as palavras: "Riam-se agora, mas um dia serei eu a mandar".

As obras de Banksy já foram vendidas por milhões de dólares em leilões, e os murais que foram feitos no passado em locais exteriores foram muitas vezes roubados ou removidos pelos proprietários dos edifícios pouco tempo depois de serem colocados. Em dezembro, depois de Banksy ter pintado drones militares num sinal de stop no sul de Londres, um homem foi fotografado a retirar o sinal com alicates de corte. Mais tarde, a polícia prendeu dois homens por suspeita de roubo e danos criminais.

O trabalho mais recente seria mais difícil de retirar, uma vez que a peça se baseia na própria árvore para o seu impacto.

Alex Georgiou, cuja empresa é proprietária do edifício, disse que "é bastante louco, para ser honesto, vir aqui e ver todas as multidões de pessoas a olhar para o edifício".

"Tenciono mantê-lo lá e deixar que as pessoas o apreciem", disse. "Toda a gente está a adorar, o que é ótimo."