Novo mural de Banksy foi vandalizado com tinta branca

Nova obra de arte de Banksy foi vadalizada com tinta branca

De Euronews

No início da semana, Banksy confirmou que o mais recente mural pintado no bairro londrino de Finsbury Park era da sua autoria. A obra foi agora encontrada vandalizada com manchas de tinta branca.