"Greenwashing" proibido pelo Parlamento Europeu

Prática consiste em promover um produto como "amigo do ambiente", quando isso não é necessariamente verdade.

O "greenwashing", prática que consiste em fazer passar um produto por amigo do ambiente quando não o é necessariamente, passa a ser proibido na União Europeia, segundo a diretiva adotada agora pela esmagadora maioria dos deputados do Parlamento Europeu, com 593 votos a favor, 21 contra e 14 abstenções.

A diretiva proíbe que um produto seja promovido como "amigo do ambiente", "ecológico", "natural", "biodegradável" ou "neutro em termos climáticos", se essas características não puderem ser provadas. O uso de etiquetas de sustentabilidade passa também a ser regulado. Ficam igualmente proibidas as menções de que determinado produto é "neutro" ou "positivo" em termos de emissões de carbono, quando isso se baseia em esquemas de compensação de emissões.