De Euronews

Parisienses votaram a favor do aumento das tarifas de estacionamento para viaturas SUV. Plano do executivo municipal prevê triplicar as taxas de estacionamento dos carros de 1,6 toneladas ou mais para 18 euros por hora no centro da cidade.