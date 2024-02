Beber água da chuva: Seguro ou perigoso?

De Euronews

Em França, há quem tenha instalado sistemas de filtragem para usar a água da chuva para as necessidades diárias, incluindo beber. Estes sistemas são seguros?

Muitos franceses estão a usar a água da chuva para as suas necessidades diárias. Há dois anos, um antigo engenheiro mandou enterrar no jardim um tanque de 7000 litros para recolher e filtrar a água da chuva. O projeto custou 8000 euros.

"Agora que está a chover, a água escorre do telhado e desce pelos dois tubos de queda do algeroz. As duas caleiras convergem depois para o tanque", disse o antigo engenheiro, que preferiu não ser identificado pelo nome.

A poluição atmosférica e os poluentes concentrados no telhado tornam a água da chuva imprópria para consumo, pelo que no interior da casa existe uma outra série de filtros, incluindo os de carvão ativado, que também são utilizados nas estações de tratamento de água potável.

Há duas torneiras na cozinha. Uma com água não potável e outra com água potável, neste caso possibilitada por filtros que eliminam, segundo ele, 99,9% das bactérias.

"Não confiávamos muito na água da rede, que é potável mas tratada quimicamente. Agora estamos a utilizar um processo de tratamento que controlamos e que pensamos ser mais saudável", diz.

Em França, recuperar a água da chuva e torná-la potável não é permitido, mas também não é expressamente proibido, pelo que existe um vazio legal. De acordo com a Direção-Geral de Saúde, os sistemas de filtragem da água da chuva nem sempre são suficientes, pelo que não é recomendável beber água da chuva filtrada.