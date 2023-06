Os efeitos do corte raso nas florestas

Na companhia de um especialista, fomos visitar uma floresta na Suécia recentemente arrasada.

Per Jiborn, membro da direção da Sociedade Sueca para a Conservação da Natureza, mostra-nos os efeitos de um corte raso numa floresta sueca:

"Este é um corte de árvores bastante grande na parte sul da Suécia. Significa que abateram todas as árvores. Aqui, fizeram-no há cerca de cinco anos. Isto alterou radicalmente as condições da biodiversidade. É muito fácil para os proprietários florestais. Eles têm uma grande máquina e é bastante racional que cheguem e deitem tudo abaixo ao mesmo tempo. Assim, obtêm todo o rendimento num só ano. Um pinheiro natural como este viverá cerca de mil anos. Mas nós cortá-lo-emos provavelmente quando tiver 60 anos.

Sinto-me triste e zangado e penso que o Estado sueco usa a floresta apenas para fornecer madeira para a indústria e não creio que haja uma grande mudança. Eles vão preferir plantar estes pinheiros e a nova floresta será uma floresta densa só com pinheiros. Aqui podemos ver que salvaram algumas árvores. Mas fizeram-no devido à lei, têm de as deixar, para a vida selvagem. Mas não me parece que seja suficiente", explica.