Numa pequena cidade costeira croata, um fenómeno geológico único está a transformar o mundo do vinho.

PUBLICIDADE

Há dez anos, durante uma limpeza marítima de rotina, os habitantes da pitoresca cidade costeira de Ika, na Croácia, descobriram acidentalmente um grande planalto com cerca de 20 metros de profundidade perto da fonte de água doce.

Inspirados pelas histórias de champanhe envelhecido em maresias, tiveram a ideia de armazenar ali vinho local.

Em 2014, colocaram as primeiras centenas de garrafas no mar e passado um ano recuperaram as primeiras, ficando encantados com o aroma especial do vinho, o que os levou a continuar a armazenar novas garrafas debaixo de água todos os anos.

"Em comparação com outros vinhos envelhecidos em água, especificamente os envelhecidos no mar, aqui em Ika, temos uma fonte de água potável que cria um microambiente único que afeta o vinho", diz Kresimir Mikinac, chefe de educação do Clube Croata de Sommelier.

Embora não seja proprietário de nenhum dos vinhos submersos, Mikinac, um sommelier local, prova anualmente o vinho.

Ele observa que, embora este método de envelhecimento seja relativamente novo e seja necessária uma investigação contínua, os resultados são promissores.

"A combinação da água doce e da água do mar confere uma singularidade especial ao vinho, especialmente tendo em conta as diferentes temperaturas e o conteúdo mineral da água potável em comparação com a água do mar. A mistura destas águas cria uma influência distinta no vinho envelhecido na primavera", afirma.

As garrafas de vinho são amadurecidas debaixo de água, onde a mistura de água fresca de nascente e água salgada lhes confere um sabor distinto. Credit: Canva Images

A notícia deste processo de envelhecimento inovador espalhou-se rapidamente, levando mais vinicultores a adotar as caves subaquáticas.

No dia 3 de agosto, foram retiradas do mar mais de 4500 garrafas de vários produtores de vinho. O preço destes vinhos varia consoante o produtor, sendo que as garrafas mais caras chegam a atingir os 300 euros.

"Esta é a quarta vez que extraímos vinho do mar. Tenho de admitir que os resultados são surpreendentes. A primeira vez que pus vinho no mar foi por sugestão do meu irmão. Estava um pouco cético, mas tive de admitir a derrota", diz Josip Voric, um produtor de vinho da cidade de Buje, na península da Ístria.

"O vinho no mar muda completamente, para melhor. O mar estabiliza-o e prolonga a sua vida. Dá ao vinho o seu carácter único, permitindo-lhe envelhecer durante anos e manter-se sempre bom", acrescenta.

Garrafa de vinho submersa no mar é servida em copos na baía de Ika Credit: AP Photo

Atualmente, o ritual anual de retirar e submergir as garrafas é uma tradição bem estabelecida entre os vinicultores croatas - cerca de 15 utilizam agora o método com uma gama de vinhos, incluindo brancos, tintos e espumantes.

Este ano, foram submersas no mar cerca de 5000 novas garrafas de vinho, que vão amadurecer durante mais um ano e serão retiradas para prova no próximo verão.