Foi o quarto casamento de Jennifer Lopez e o segundo de Ben Affleck, mas parece que o casal poderoso não conseguiu fazer com que as coisas funcionassem na segunda tentativa.

Depois de uma relação que abrangeu duas décadas, dois noivados, dois casamentos e demasiadas manchetes para contar, Lopez pediu o divórcio de Affleck.

O pedido de divórcio apresentado por Lopez no Tribunal Superior de Los Angeles indica como data de separação o dia 26 de abril de 2024.

A relação entre a cantora e o cineasta tinha dominado as revistas cor-de-rosa quando se reacendeu em 2021. Os dois conheceram-se em 2001 no cenário do filme Gigli e apaixonaram-se.

Apelidado de "Bennifer" pela imprensa - uma tendência que viria a ser copiada por outros casais como Brangelina - o casal de alto nível não conseguiu manter a relação e separou-se em 2004, anunciando que tinha cancelado o noivado, em parte, devido à "excessiva atenção dos meios de comunicação social".

Ben Affleck e Jennifer Lopez na estreia do filme “Gigli”, em Los Angeles, a 27 de julho de 2003 RENE MACURA/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Quando Bennifer voltou a juntar-se em 2021, alguns viram isso como um sinal de que o amor verdadeiro era possível. Os dois sempre se tinham elogiado mutuamente após a separação. Em abril de 2022, estavam novamente noivos.

"O amor é belo. O amor é gentil. E acontece que o amor é paciente. 20 anos de paciência ", escreveu Lopez, anunciando seu primeiro casamento em Las Vegas em julho e assinando como Jennifer Lynn Affleck.

"Fiquem por cá o tempo suficiente e talvez encontrem o melhor momento da vossa vida num drive-through em Las Vegas, à meia-noite e meia no túnel do amor, com os vossos filhos e com a pessoa com quem passarão a vida inteira", escreveu Lopez na sua newsletter.

O casal voou para Las Vegas, garantiu a sua licença e, com quatro outros casais, casou-se pouco depois da meia-noite na A Little White Wedding Chapel, onde Lopez disse que um altifalante Bluetooth reproduziu a sua breve marcha pelo corredor. Garantiu que foi a melhor noite da vida do casal.

Um mês depois, tiveram um casamento muito mais grandioso na casa de Affleck, na Geórgia, diante de amigos e familiares.

Ambos já tinham sido casados anteriormente. Affleck, 52 anos, casou-se com Jennifer Garner, com quem tem três filhos, em 2005. Divorciaram-se em 2018.

Lopez, 55 anos, já tinha sido casada três vezes. Foi brevemente casada com Ojani Noa de 1997 a 1998 e com Cris Judd de 2001 a 2003. Ela e o cantor Marc Anthony estiveram casados durante uma década, tendo casado em 2004, e têm gémeos de 14 anos. Lopez começou a namorar com o ex-jogador de basebol Alex Rodriguez em 2017, mas o casal terminou o noivado em 2021.

Lopez será protagonista de Unstoppable, da Artists Equity de Affleck e Matt Damon.

Jennifer Lopez e Ben Affleck na antestreia mundial de “Air”. Ashley Landis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Em maio, participou no filme Atlas, da Netflix. No final do mês, cancelou repentinamente a digressão norte-americana de 2024, dizendo que estava "com o coração partido e arrasada" por dececionar os fãs, mas que a mudança era necessária. "Jennifer está a tirar tempo para estar com os filhos, a família e os amigos mais próximos", afirmaram os organizadores num comunicado.

A digressão seria a primeira em cinco anos, depois do primeiro álbum a solo numa década, This Is Me.... Now e o filme que o acompanha, um olhar ficcionado sobre a sua longa vida amorosa, e um documentário.

O álbum, disse ela, foi inspirado pelo reacender da relação com Affleck. Mas o filme era mais "sobre a sua jornada como pessoa, é sobre a jornada de uma pessoa e o que é preciso para ir do desgosto ao amor. Ou a viagem de uma romântica incurável na sua busca pelo amor". No filme, interpretou uma personagem chamada The Artist que, de forma semelhante, tinha decidido em criança o que queria ser quando crescesse: "apaixonada".