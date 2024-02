A estrela pop latino-americana escreveu um álbum e um filme sobre a sua relação com o ator Ben Affleck.

PUBLICIDADE

Tem sido uma grande semana para as divas dos anos noventa. Primeiro, Beyoncé anunciou o seu regresso na Super Bowl com o próximo álbum "Act II", na sequência do álbum "Renaissance" de 2022.

Agora, Jennifer Lopez está de volta com o seu próprio álbum de continuação, desta vez uma resposta ao seu álbum "This Is Me... Then", de 2002.

Quando este foi lançado, J.Lo estava no auge da fama. O single principal, 'Jenny from the Block', foi um êxito estrondoso, mas foi a participação do então namorado, Ben Affleck, no videoclip, que fez manchetes.

22 anos depois, J.Lo já não é apenas Jenny from the Block. Atuou na Super Bowl, foi nomeada para um Globo de Ouro pela sua atuação em Hustlers e, após uma década de casamento com Marc Anthony e uma mão cheia de outras relações, está de volta com Affleck.

Se parece injusto definir uma das mais bem sucedidas estrelas pop latino-americanas da história pela sua relação com Affleck, é exatamente assim que Lopez se define no seu novo álbum "This Is Me... Now".

Juntamente com o álbum - o seu primeiro numa década - Lopez lançou um filme musical narrativo inspirado nas suas canções. Escrito por Lopez com a ajuda de Affleck, Matt Walton, Chris Shafer e do realizador do filme, Dave Meyers, o filme é uma ode à tumultuosa vida romântica da estrela, até ao seu atual casamento.

Para os menos conhecedores, antes de se casar com Affleck em 2022, Lopez teve uma relação de uma década com um namorado de infância, foi casada três vezes e teve romances muito publicitados com Sean Combs, Casper Smart e Alex Rodriguez.

O filme This Is Me... Now, disponível a partir desta sexta-feira no Amazon Prime, é uma ode à propensão da estrela para romances infelizes e à sua viagem ao amor-próprio... e ao renascimento de Bennifer.

É bom avisar que este filme tem muito pouco em comum com o filme visual Lemonade, da diva Beyoncé, que acompanha o seu álbum de 2016. Embora este tenha sido elogiado como uma obra de arte feminista negra que define o género, Lopez tem um objetivo diferente em mente.

Em vez disso, This Is Me... Now é um motim. Entre os interlúdios de ficção científica, as sequências de sonho e a astrologia antropomorfizada, Jenny from the Block leva-nos de volta ao encanto da pop dos anos noventa.

A história segue Lopez à medida que ela passa por uma série de homens desagradáveis num esforço para recomeçar o seu coração partido - mostrado literalmente depois de um acidente de mota enquanto se deita com Affleck, que nos transporta para uma fábrica steampunk com um coração mecânico avariado.

A partir da fábrica, Lopez interpreta "Hearts and Flowers", uma música de arromba acompanhada por um número de dança com muitas imagens geradas por computador. Esta tendência continua até ao número seguinte, "Rebound". Mais uma canção pop latina de qualidade, desta vez ambientada num edifício de apartamentos de vidro com temática BDSM, enquanto Lopez faz um duelo com o seu namorado problemático.

Jennifer Lopez, à esquerda, e Ben Affleck chegam à estreia de "The Flash" a 12 de junho de 2023 Jordan Strauss/Invision

A narrativa salta entre cenas da vida quotidiana de Lopez, incluindo sessões de terapia sinceras com um terapeuta interpretado pelo rapper Fat Joe, uma sequência de casamento com um elenco rotativo de noivos e intervenções atrevidas de um grupo de amigos.

Essas cenas são intercaladas por um conselho celestial dos signos do Zodíaco, interpretado por uma equipa de estrelas, incluindo Jane Fonda, Trevor Noah, Kim Petras, Post Malone, Keke Palmer, Sofia Vergara, Jennifer Lewis, Neil deGrasse Tyson, Jay Shetty e Sadhguru. Empilhados.

Os guardiões astrológicos de Lopez vigiam a sua viagem para a auto-aceitação em cenas que fazem lembrar - na minha opinião mais caridosa - algo saído de "Angels in America" de Tony Kushner. Lopez finalmente consegue passar por um número suficiente de homens de lixo para reconhecer que não precisa de homem nenhum.

Para além de uma aparição chocante como apresentador de um noticiário de direita, Affleck não aparece em lado nenhum e Lopez encontra o amor-próprio durante uma canção de final ligeiramente húmida - uma homenagem a Singin' in the Rain que não resulta.

O filme é muito centrado nas relações e, entre as filmagens com imagens geradas por computador, os diálogos engraçados e os números de dança totalmente empenhados, a soma das partes é um divertido filme de vídeo musical que não tenta redefinir o género, mas levá-lo de volta às suas raízes. Se não o levarmos demasiado a sério, é uma forma divertida de passar uma hora com uma estrela e o seu novo álbum surpreendentemente agradável.