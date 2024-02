"Act II". Tudo o que sabemos sobre o próximo álbum de Beyoncé

A estrela revelou o sucessor de "Renaissance", de 2022, através de um anúncio inesperado no Super Bowl - e agora temos uma data de lançamento.

Taylor Swift não foi a única estrela da música pop a fazer manchetes na extravagância do Super Bowl deste ano.

Durante o intervalo de um anúncio da Verizon, os fãs foram brindados com uma participação inesperada de ninguém menos do que a própria Beyoncé. E o anúncio brincalhão terminou com a rainha Bey a largar uma enorme bomba: "Estão prontos, larguem a nova música".

E não estava a fazer bluff... Imediatamente após o anúncio ter ido para o ar, lançou dois novos singles com temática country: "Texas Hold 'Em" e "16 Carriages", juntamente com um teaser tentador para o seu próximo álbum.

Aqui está o que sabemos sobre o projeto até agora:

Como se vai chamar o álbum?

Embora o título exato continue a ser um mistério, Beyoncé lançou um vídeo enigmático que dá a entender que "Act II" será a continuação do seu álbum de 2022, "Renaissance", muitas vezes referido como "Act I: Renaissance".

O álbum "Renaissance" foi dos favoritos em 2022 e rendeu a Beyoncé o seu 32º Grammy, coroando-a oficialmente como a artista com mais vitórias nestes prémios.

Quando é que vai ser lançado?

Marquem nos vossos calendários, pois o "teaser" confirma que o álbum será lançado a 29 de março de 2024.

Qual será a vibração do Act II?

Pelo "teaser" e pelo som dos dois novos singles, parece que "Act II" será um álbum de inspiração country, em homenagem às raízes texanas de Beyoncé.

No vídeo, a estrela pop é vista a passear num deserto enquanto tocam temas clássicos como "Maybelline" de Chuck Berry. Depois, no que parece ser uma referência ao filme de Wim Wenders de 1984, "Paris, Texas", Bey passa por um grupo de homens que olham para um grande cartaz com a sua imagem e as palavras "Texas! Hold 'Em".

Beyoncé dá ainda mais a entender o tema country ao usar um chapéu de cowboy no trabalho artístico dos singles, e até usou um nos Grammys, onde o seu marido Jay-Z recebeu um prémio pelo impacto global.

Beyoncé já lançou música country antes?

Sim! A aventura inicial de Beyoncé na música country surgiu no seu álbum de 2016, "Lemonade", que incluía a faixa country "Daddy Lessons".

Juntou-se depois às ícones do country The Chicks para uma atuação notável nos Country Music Awards no ano seguinte, que recebeu uma aclamação generalizada.

Após a sua colaboração nos CMAs, o quarteto lançou a interpretação conjunta de "Daddy Lessons" como single oficial.