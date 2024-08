Conheça Nigar Mammadova, a mulher que lidera a mudança inclusiva

De Gorkem Sifael

Nigar Mammadova, diretora do Centro DOST, defende a inclusão de grupos vulneráveis, realçando a criatividade e o envolvimento social para construir uma sociedade mais inclusiva para as famílias com baixos rendimentos e as pessoas com deficiência.

PUBLICIDADE

Nigar Mammadova, Diretora do Centro DOST para o Desenvolvimento Inclusivo e a Criatividade, sublinha a importância da inclusão na sociedade, especialmente para grupos vulneráveis como as famílias com baixos rendimentos e as pessoas com deficiência.

O Centro DOST, o primeiro e maior do seu género no Sul do Cáucaso, desenvolve as competências e o potencial criativo de cerca de 180 beneficiários atuais em 14 disciplinas criativas, incluindo desporto, dança, música e artes culinárias.

A abordagem do Centro dá ênfase ao envolvimento prático, com os beneficiários a participarem em programas de concertos, masterclasses e espetáculos públicos, apoiados por apoio psicológico e formação criativa. Este modelo holístico não só promove o desenvolvimento pessoal, como também facilita a reintegração social.

Mammadova sublinha o empenho do centro em garantir que as vozes de todos os membros da comunidade sejam ouvidas. O centro envolve ativamente os seus beneficiários nos esforços de proteção ambiental. Criaram arte a partir de materiais reciclados, que foi apresentada em exposições e eventos como o projeto Take Care of the Earth, que incluiu um desfile de moda e um concerto.

Esta iniciativa sublinha o empenho do centro na defesa de um ambiente inclusivo e demonstra como a sustentabilidade pode ser integrada na justiça social. Mammadova convida todos a contribuírem para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa.