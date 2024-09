O realizador australiano Justin Kurzel adapta acontecimentos da vida real e apresenta um thriller emocionante sobre um famoso grupo de ódio nos EUA, bem como um conto de advertência sobre os atuais herdeiros dos supremacistas brancos.

PUBLICIDADE

Baseado no livro de não-ficção "The Silent Brotherhood", de Kevin Flynn e Gary Gerhardt, o filme The Order , de Justin Kurzel, tem o nome da organização terrorista de supremacia branca que assassinou três pessoas e cometeu numerosos assaltos, numa tentativa de provocar uma guerra racial.

O grupo inspirou-se no livro racista "The Turner Diaries", que é o ponto central do filme de Kurzel. Rotulado como a "bíblia da direita racista" pelo FBI, o livro descreve os passos necessários para iniciar uma revolução nos EUA que, em última análise, leva ao derrube do governo federal e a uma guerra racial que culmina com o extermínio dos não-brancos e dos judeus. O autor neo-nazi William Luther Pierce chama-lhe "O Dia da Corda".

Se tudo isto soa a algo preocupante no que diz respeito aos cânticos "Os judeus não nos substituirão", liderados por supremacistas brancos em Charlottesville, à insurreição do Capitólio em 2021 e à forca montada para o ex-vice-presidente Mike Pence, é porque foi planeado. "The Turner Diaries" inspirou numerosos actos de violência e continua a ser leitura de cabeceira para muitos grupos de ódio activos e terroristas domésticos.

Esta ressonância com o extremismo atual e o cenário político dividido nos EUA está no centro de The Order, mesmo que recue o relógio até 1983.

Conhecemos o agente do FBI Terry Husk (um Jude Law de bigode e constantemente a mastigar pastilha elástica), que chega a Coeur d'Alene, no noroeste de Idaho, onde avista imediatamente vários cartazes e panfletos pertencentes à Nação Ariana. Os seus olhos estão treinados, já que o veterano ganhou reputação por investigar o KKK e outras facções racistas semelhantes. Rapidamente descobre, com a ajuda do polícia local Jamie Bowen (Tye Sheridan), que um grupo de ódio em constante expansão está a preparar algo em grande, precedido de uma série de assaltos a bancos, roubos de carros blindados e ataques bombistas.

Embora os grupos de ódio não costumem assaltar bancos, o líder de The Order, Bob Mathews (Nicholas Hoult), está a caminho de construir uma milícia, depois de se ter cansado da postura "só palavras, nada de ação" do pregador do ódio, Reverendo Richard Butler, e da sua Igreja de Jesus Cristo Cristão.

"Estamos agora em pleno estado de guerra", diz Mathews ao seu rebanho. E ele tenciona levá-la até ao fim, mesmo que isso signifique sacrificar-se a si próprio e não ver a sua preciosa linhagem prosperar: "Uma coisa que nunca morre é a fama dos actos de um homem morto."

Depois de filmes de grande impacto como Snowtown, True History of the Kelly Gang e Nitram, o realizador australiano Kurzel continua a impressionar quando se trata de retratar a violência de uma forma realista e estimulante. Desde assaltos a bancos e tiros de pistola que ressoam até ao assassinato do apresentador de rádio judeu Alan Berg (Marc Maron), a violência é coreografada sem parecer afetada.

Neste aspeto, e graças ao excelente trabalho do editor Nick Fenton, não é difícil comparar alguns dos assaltos, tiroteios e o jogo do gato e do rato entre Husk e Mathews com Heat, de Michael Mann, e até com o subestimado western policial Hell or High Water, de David Mackenzie. The Order pode não estar ao nível destes filmes ou não impressionar tanto como eles, mas continua a ser um thriller emocionante.

A história e as suas batidas podem ser previsíveis por vezes - o velho rabugento a fazer equipa com o novato ansioso com tudo a perder - mas os desempenhos fazem com que The Order se mantenha. Jude Law e Nicolas Hoult são convincentes nos seus dois papéis, com o último a roubar o espetáculo como a encarnação subtilmente carismática do mal quotidiano. É através da força do desempenho de Hoult que o filme se torna um assustador conto de advertência sobre os acontecimentos actuais.

A Ordem pode ter sido derrubada e alguns dos seus membros ainda estão atrás das grades, mas o nacionalismo cristão e os ramos extremos da multidão MAGA mostram que, independentemente das formas que as suas crenças assumem, os descendentes do culto da vida real estão vivos. E, o mais assustador de tudo, estão a prosperar.

The Order ("A Ordem") estreouno 81º Festival de Cinema de Veneza em competição.