O festival de cinco dias no Southbank Centre, em Londres, inclui instalações artísticas e espetáculos de dança, poesia e noites de discoteca diversas.

Enquanto as capacidades e a força dos atletas com deficiência continuam a inspirar admiração nos Jogos Paralímpicos de Paris, a capital britânica prepara-se para mostrar o talento e a originalidade dos artistas com deficiência.

Trocando o Sena pelo Tamisa, em Londres, esta quarta-feira celebra-se a abertura do festival Unlimited 2024, que decorrerá de 4 a 8 de setembro de 2024.

Esta é a maior celebração do Reino Unido de arte visual e performativa, música, comédia e dança de artistas que se identificam como deficientes, surdos, neurodivergentes e portadores de doenças crónicas e problemas de saúde mental

Participante com colete vibratório Woojer que permite sentir realidade dos filmes, músicas e jogos Deaf Rave

Entre os destaques estão o espetáculo de Abnormally Funny People com os comediantes Shaparak Khorsandi, Harriet Dyer e Steve Day; a coreografia da Stopgap Dance Company; a instalação tátil Sleight of Hand do artista Jo Bannon; Deaf Rave, que reúne talentosos DJ surdos, ou ainda, uma performance da musicista Elle Chante, um evento musical que explora a performance de uma perspetiva deficiente.

Do cartaz também fará parte a primeira noite de discoteca neurodiversa - relacionado com autismo - de sempre em Londres, a "Disco Neurotico".

Tim Renkow, ator diagnosticado com paralisia cerebral, terá participação com Abnormally Funny People Southbank Centre

Elle Chante / Accessible Dreamscapes Courtesy of the artist / Southbank Centre

O festival encerrará o programa de verão do Southbank Centre, intitulado You Belong Here, que explora temas de pertença, identidade e comunidade.

A maior parte dos eventos são gratuitos.

Unlimited 2024 decorre no Southbank Centre, em Londres, de 4 a 8 de setembro de 2024. Saiba mais aqui.