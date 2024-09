A primeira longa-metragem de Almodóvar em língua inglesa é um retrato poderoso da vida, da morte e dos laços inquebráveis que nos ajudam a navegar por tudo isto. Ao mesmo tempo, há a sensação de que alguma autenticidade emocional se perdeu na tradução.

PUBLICIDADE

Amado pelo seu design de produção colorido, melodrama lúdico e destemor em enfrentar tabus, os filmes de Pedro Almodóvar sempre pareceram mundos dentro de um mundo, tão cheios de vida, mas desalinhados através de um diálogo abrasivo e um capricho extravagante.

O seu último filme, The Room Next Door, marca um desvio fascinante em relação a isto, abordando o tema da morte assistida com uma sensibilidade ousada; o tom e o olhar tradicionais de Almodóvar continuam presentes - mas suavizados com profundidade.

Esta mudança faz sentido - é a primeira longa-metragem em língua inglesa do realizador espanhol, depois das curtas Strange Way of Life (2023) e The Human Voice (2020). Mas o projeto certo para tal desafio só o encontrou a meio das páginas do romance de Sigrid Nunez, "What Are You Going Through", onde o foco são as conversas entre uma mulher e a sua amiga moribunda.

Pedro Almodóvar, Tilda Swinton e Julianne Moore na estreia de “O Quarto do Lado” em Veneza. Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP

Começamos por conhecer Ingrid (Julianne Moore), uma escritora de autoficção que tem pavor da morte - e que até está a trabalhar num livro para o enfrentar (não que isso esteja a ajudar). Descobre então que a sua velha amiga Martha (Tilda Swinton) está a morrer de cancro em fase terminal, o que leva as duas a reatarem os laços e Martha acaba por perguntar a Ingrid se quer ficar com ela numa casa arrendada, onde planeia tomar um comprimido de eutanásia: "Estou pronta para partir", diz ela. "Diria mesmo que estou impaciente."

À semelhança de uma peça de teatro, em que o tempo e o espaço se reduzem a um único local, o filme de Almodóvar é mais forte quando se trata dos laços de Ingrid e Martha, das suas relações e percepções da vida que se desenrolam e evoluem dentro das paredes de casas decoradas com verdes vivos, vermelhos e fruteiras com tema de bananas.

Como disse Julianne Moore numa conferência de imprensa após a estreia do filme no Festival de Veneza: "Raramente vemos um filme sobre amizades femininas, e especialmente sobre amizades femininas mais velhas".

O tema da autonomia sobre a nossa própria vida e morte é crucial. Apesar de já ter sido explorado em filmes anteriores, como Le Scaphandre et le Papillon(O Escafandro e a Borboleta), de 2007, e Plan 75 (Plano 75), de 2022, continua a ser um tabu - não só a eutanásia (que atualmente só é legal em quatro países europeus), mas também as discussões sobre a mortalidade em geral - e o mundo ocidental é especialmente mau a enfrentar a morte.

"O Quarto do Lado" consegue trazer à luz estas questões de uma forma bastante impactante e afetiva, sobretudo quando chega ao segundo ato. Mas os diálogos também dificultam esta tarefa, pois são proferidos de forma muito crua e literal - veja-se, por exemplo, uma conversa entre Martha e o seu ex-namorado, em que ela lhe diz que está grávida. A resposta dele? "Estava a pensar mudar-me para São Francisco na próxima semana".

Ou quando Ingrid começa a discutir o facto de ir procurar um ginásio a meio de uma conversa sobre a morte, como se estivéssemos num mundo onde cada pensamento sobre uma potencial ação que nos vem à cabeça tem de ser dito em voz alta.

Este não é necessariamente um estilo invulgar para Almodóvar, para quem o discurso melodramático e contundente é uma marca registada. O facto de ser a sua primeira tradução em língua inglesa também deve ser tido em conta. Ainda assim, pode ser chocante num argumento que lida com assuntos tão delicados, perdendo um sentido de autenticidade emocional.

A força das atries principais e o tema complexo - tratado sem restrições - farão com que o ponto acima não seja um problema para muitos. Além disso, a mensagem central do filme continua a ser clara: todos devemos ter autonomia sobre a nossa própria existência.

Embora a maioria de nós não se dê ao luxo de escolher morrer numa opulenta casa de vidro, usando batom vermelho em espreguiçadeiras coloridas de Hockney, devemos ter a escolha fundamental de determinar a nossa própria vida e morte - especialmente em circunstâncias em que somos privados de qualquer qualidade de existência.

Como Martha lamenta, "há muitas maneiras de viver a vida dentro de uma tragédia" - felizmente, "O Quarto do Lado" não é uma delas.