Leonardo DiCaprio vai construir um hotel a norte de Telavive

O ator Leonardo DiCaprio posa para fotografias enquanto chega aos Prémios BAFTA 2016 na Royal Opera House, em Londres, no domingo, 14 de fevereiro de 2016.
O ator Leonardo DiCaprio posa para fotografias enquanto chega aos Prémios BAFTA 2016 na Royal Opera House, em Londres, no domingo, 14 de fevereiro de 2016. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De يورونيوز
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O ator internacional e estrela de Hollywood Leonardo DiCaprio, em parceria com a empresa imobiliária israelita The Hagag Group, está a avançar com planos para construir um hotel de luxo ecológico na Marina de Herzliya, ao longo da costa central de Israel, a norte de Telavive.

Segundo o jornal económico israelita Globes, o Comité de Planeamento e Construção do Distrito de Telavive aprovou a construção do projeto de 51 mil metros quadrados.

DiCaprio, que namorou a modelo israelita Bar Refaeli entre 2005 e 2011, detém uma participação de 10% no projeto, sendo que as restantes ações pertencem ao Grupo Hagag e aos irmãos Ahikam e Lior Cohen.

O gigantesco complexo incluirá uma marina de iates

Anunciado em março de 2018, o projeto previa originalmente a construção de 180 suítes distribuídas por dois edifícios de seis andares, mas entretanto sofreu um alargamento significativo.

Em abril de 2024, o plano foi aprovado como uma primeira fase e foi agora concedida a aprovação final. Uma das razões para o atraso na aprovação foi o pedido do Grupo Hagag para aumentar os direitos de construção do hotel. No entanto, mesmo tendo em conta este facto, trata-se de um período de tempo invulgarmente longo. A área aumentará dos iniciais 10 000 metros quadrados para 51 000 metros quadrados aquando da aprovação final, permitindo a construção de um hotel de 14 andares com 365 quartos. Foram igualmente aprovados 8000 metros quadrados de estacionamento subterrâneo.

O complexo incluirá também um centro de conferências, um restaurante requintado e espaços comerciais, projetados pelo gabinete de arquitetura Rani Zeese Architects. Destaque para a marina de iates com acesso direto ao hotel.

O ativismo ambiental de DiCaprio teve um papel fundamental na conceção do Herzliya Marina Hotel, que foi projetado de acordo com as normas do US Green Building Council e possui certificação LEED, tornando-o um dos projetos de hotelaria mais sustentáveis de Israel.

DiCaprio esteve anteriormente envolvido em vários projetos em Israel, incluindo investimentos na Mobli, uma empresa de redes sociais, e na Aleph Farms, uma empresa de produção de carne in vitro.

