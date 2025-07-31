Leonardo DiCaprio vai construir um hotel a norte de Telavive

O ator internacional e estrela de Hollywood Leonardo DiCaprio, em parceria com a empresa imobiliária israelita The Hagag Group, está a avançar com planos para construir um hotel de luxo ecológico na Marina de Herzliya, ao longo da costa central de Israel, a norte de Telavive.
Segundo o jornal económico israelita Globes, o Comité de Planeamento e Construção do Distrito de Telavive aprovou a construção do projeto de 51 mil metros quadrados.
DiCaprio, que namorou a modelo israelita Bar Refaeli entre 2005 e 2011, detém uma participação de 10% no projeto, sendo que as restantes ações pertencem ao Grupo Hagag e aos irmãos Ahikam e Lior Cohen.
O gigantesco complexo incluirá uma marina de iates
Anunciado em março de 2018, o projeto previa originalmente a construção de 180 suítes distribuídas por dois edifícios de seis andares, mas entretanto sofreu um alargamento significativo.
Em abril de 2024, o plano foi aprovado como uma primeira fase e foi agora concedida a aprovação final. Uma das razões para o atraso na aprovação foi o pedido do Grupo Hagag para aumentar os direitos de construção do hotel. No entanto, mesmo tendo em conta este facto, trata-se de um período de tempo invulgarmente longo. A área aumentará dos iniciais 10 000 metros quadrados para 51 000 metros quadrados aquando da aprovação final, permitindo a construção de um hotel de 14 andares com 365 quartos. Foram igualmente aprovados 8000 metros quadrados de estacionamento subterrâneo.
O complexo incluirá também um centro de conferências, um restaurante requintado e espaços comerciais, projetados pelo gabinete de arquitetura Rani Zeese Architects. Destaque para a marina de iates com acesso direto ao hotel.
O ativismo ambiental de DiCaprio teve um papel fundamental na conceção do Herzliya Marina Hotel, que foi projetado de acordo com as normas do US Green Building Council e possui certificação LEED, tornando-o um dos projetos de hotelaria mais sustentáveis de Israel.
DiCaprio esteve anteriormente envolvido em vários projetos em Israel, incluindo investimentos na Mobli, uma empresa de redes sociais, e na Aleph Farms, uma empresa de produção de carne in vitro.