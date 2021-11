Os perigos da subida do nível do mar

As alterações climáticas significam que o nível do mar está a subir em todo o mundo. E vai continuar a subir no futuro.

50 % da subida do nível do mar acontece porque a água é mais quente e o seu volume aumenta.

42% deve-se ao derretimento dos glaciares e das camadas de gelo em locais como os Alpes, a Gronelândia e a Antártida.

8% têm a ver com alterações no armazenamento da água terrestre.

Globalmente, o nível da água do mar está a subir a uma média de cerca de 4,4 milímetros por ano, e esta taxa está a acelerar. A curto prazo, a grande preocupação é como a subida do nível do mar irá aumentar o clima extremo que está a tornar-se mais frequente por causa das alterações climáticas.

Arne Arns, professor de Engenharia Costeira na Universidade de Rostock, explica que com a subida do nível do mar, as tempestades também vão aumentar até ao final do século. Diz que há uma sobreposição de inundações e de acontecimentos vindos do litoral e do interior, e que “as catástrofes são inevitáveis”.

A longo prazo, haverá outra inevitabilidade assustadora, muito difícil de imaginar para todos nós. O nível do mar continuará a subir durante séculos, uma vez que o sistema oceânico leva muito tempo a adaptar-se a um planeta mais quente. Assim, mesmo se conseguirmos limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, ainda veremos o nível do mar subir até três metros, durante os próximos 2 mil anos.