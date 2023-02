"Os portos devem ser parte da solução", diz coordenadora do programa PIONEERS

O episódio deste mês de Ocean explora como os portos se estão a adaptar para se tornarem mais sustentáveis, reduzindo a pegada de carbono e contribuindo para a luta contra as alterações climáticas. Examinamos algumas das soluções experimentadas no Porto de Antuérpia-Bruges, na Bélgica, no âmbito do projeto de investigação PIONEERS, financiado pela UE:

Nesta entrevista bónus, Inge De Wolf, coordenadora do projeto PIONEERS, destaca o benefício de reunir 46 parceiros internacionais para enfrentar este desafio comum.

"Os portos são frequentemente vistos como parte do problema. Especialmente aqui na plataforma de Antuérpia, por exemplo - é um cluster de logística e atividades marítimas, temos um enorme cluster petroquímico, por isso, evidentemente, somos uma fonte de poluição. Mas o que tentamos fazer como autoridade portuária é tornarmo-nos parte da solução.

Na transição ecológica, queremos ser impactantes e queremos avançar - é algo que não podemos fazer por nós próprios. Necessita de muitos parceiros de diferentes setores para enfrentar os desafios e fazer com que a ação aconteça. Precisamos nos reinventar como organização. Precisamos de muita transparência, por exemplo, partilha de dados, precisamos de resiliência, flexibilidade e eficiência. Temos este horizonte para 2050 - queremos tornar-nos um porto neutro do ponto de vista climático.

O ideal seria que tivéssemos esta bola de cristal que vê para onde devemos ir, mas não temos isso. Por isso, temos de aprender com a experiência", conta-nos a investigadora.