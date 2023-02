Porto quer passar de "grande poluidor" da Bélgica à neutralidade carbónica

Os portos são o coração do comércio global, interligando o mundo e alimentando o crescimento económico. Mas esse poder tem um problema: os portos têm uma enorme pegada de carbono.

Mesmo antes da fusão com o porto de Antuérpia, o de Bruges, na Bélgica, detinha já o título de principal porto de transição de automóveis do mundo. Os grandes navios que atracam aqui geram electricidade queimando combustível.

Mas, num futuro próximo, esses navios poderão ligar-se à energia limpa de numerosas novas turbinas eólicas: uma solução mais sustentável, perfeita para a zona com mais vento da Bélgica.

As primeiras turbinas eólicas da Europa foram construídas aqui. Por isso, sempre fomos pioneiros nesse aspeto.



Estas 54 turbinas eólicas fornecem energia verde a 100.000 casas. É claro que muita desta energia é consumida directamente pelos terminais e pelas empresas, o que garante que elas podem realmente realizar grande parte das suas actividades sem emitir CO2. Dries De Smet Consultor em Energia Sustentável do porto de Antuérpia-Bruges

Objetivo: porto sustentável e neutro em carbono

O porto unificado de Antuérpia e Bruges - um dos maiores da Europa - tem a ambição de se tornar num dos portos mais sustentáveis do mundo.

O Euroterminal de Antuérpia mudou para luzes LED, cobriu telhados com painéis solares, e lava contentores e carros com água das chuvas, tudo isto para além de estar a recorrer a energia eólica.

Como o vento em Antuérpia não é muito consistente e o sol nem sempre brilha, o terminal recorre a um novo sistema de baterias de armazenamento - uma parte do projecto PIONEERS apoiado pela União Europeia.

O director executivo do Euroterminal, Yves De Larivière, diz explica que atualmente obtêm 86% da energia de fontes verdes, resultando em custos operacionais mais previsíveis:

"Vemos imediatamente os efeitos da utilização de energia renovável, porque os preços da electricidade subiram em flecha no ano passado. Estamos a beneficiar imediatamente de todos os esforços que fazemos. Os nossos clientes estão a pedir para mostrar a nossa pegada ecológica. Por isso, mesmo se hoje não é razão para um negócio, sê-lo-á amanhã. Penso e espero que estejamos prontos."

1 2 O porto de Antuérpia-Bruges contribui com 4.5% do PIB belga mas gera cerca de 10% das emissões de CO2 do país Port of Antwerp-Bruges 1 2 Um veículo de transporte de contentores do terminal PSA de Antuérpia equipado com um sistema de combustível duplo, que combina hidrogénio e gasóleo Euronews 1 2 Os terminais portuários podem gerar a sua própria energia solar e eólica, reduzindo a dependência dos combustíveis fósseis e da rede eléctrica Euronews 1 2 Os drones equipados com sensores e outros dispositivos inteligentes permitem às autoridades portuárias detectar e responder rapidamente a fontes de poluição Euronews 1 2 O porto de Antuérpia-Bruges quer tornar-se no pólo de "hidrogénio verde" da Europa nas próximas décadas Port of Antwerp-Bruges

O porto de Antuérpia-Bruges representa 4,5% do PIB belga e proporciona mais de 160.000 empregos através dos terminais de carga, dos centros de distribuição e do maior pólo da indústria química da Europa.

As suas emissões de CO2 elevam-se a 17 milhões de toneladas por ano, um desafio que o porto pretende enfrentar, visando a neutralidade carbónica até 2050.

Temos aqui um enorme problema de carbono. Representamos mais de 10% da pegada de carbono da Bélgica.



Somos uma plataforma altamente intensiva em energia com muitas necessidades de combustível, de electricidade, de matéria-prima e de aquecimento.



Como é óbvio, a nossa principal ambição é manter a mesma plataforma competitiva de classe mundial, mas com um impacto neutro a longo prazo. Guy Janssens Responsável dos Assuntos Corporativos do porto de Antuérpia-Bruges

Aposta nas tecnologias e fontes de energia renováveis

Uma das formas de alcançar o objectivo é através da captura, armazenamento e reutilização do CO2 da indústria.

Outra solução possível é passar dos combustíveis fósseis para alternativas como o hidrogénio, que pode ser produzido com fontes de energia renováveis.

No futuro, o porto ambiciona tornar-se numa plataforma internacional de "hidrogénio verde", que possa substituir as fontes de energia fóssil em muitas aplicações industriais.

O terminal de contentores PSA já está a testar combustíveis alternativos, como o hidrogénio. Os contentores são movidos por mais de uma centena de veículos de transporte e os motores a diesel produzem um volume substancial de emissões.

Integrado no projecto PIONEERS, o terminal, em parceria com a CMB.TECH, está a testar um dos veículos com um sistema híbrido que combina diesel e hidrogénio, reduzindo as emissões globais.

A experiência servirá para ver como ampliar a tecnologia.

O método que estamos a testar aqui é o que chamamos tecnologia de combustível duplo. Misturamos efectivamente hidrogénio e gasóleo no motor existente.



A aplicação de combustível duplo permite-nos usar as máquinas existentes, mas também aumentar gradualmente a infraestrutura de hidrogénio.



Atualmente, não temos isso, o que isso significa que, se houver um problema no fornecimento de hidrogénio, ainda temos a opção de voltar ao diesel. Bart Paijmans gestor de soluções sustentáveis, Antwerp Terminal Services

Coordenado no Porto de Antuérpia-Bruges, o projecto PIONEERS envolve também os portos de Barcelona, em Espanha, Constança, na Roménia, e Venlo, no sul dos Países Baixos.

O objectivo é demonstrar diferentes estratégias que os portos podem usar para diminuir o impacto ambiental, mantendo-se competitivos, respeitando os objectivos do Acordo Verde Europeu.

Inge De Wolf é a coordenadora do projecto PIONEERS:

"Cada porto oferece um ecossistema portuário único, onde podemos aprender uns com os outros, também através da interacção com a comunidade portuária, os vários intervenientes.

Vamos concentrar-nos, por exemplo, na produção e fornecimento de energia limpa, na concepção sustentável de portos. Vamos prestar atenção aos fluxos, à optimização dos fluxos de transferência tanto de mercadorias como passageiros, e também à transformação digital.

Assim, no fim do projecto, temos a ambição de entregar um plano director dos 'portos verdes', que possa ser usado em portos por toda a Europa e não só."

As tecnologias digitais podem aumentar a eficiência dos portos, levando a uma redução da poluição e dos resíduos.

Os dados em tempo real são disponibilizados por câmaras, sensores de qualidade do ar e outros dispositivos posicionados ao longo do porto.

Drones semi-autónomos usam algoritmos de aprendizagem para "scanear" a área e detectar lixo a flutuar ou derrames de petróleo.

A autoridade portuária pode responder rapidamente a qualquer fonte de poluição atmosférica, seja de uma instalação industrial ou de um navio.

Mesmo os navios estão a ser digitalizados. A Seafar, outra participante no projecto, equipa as embarcações com câmaras e outros sensores para que possam ser controladas à distância.

Os "capitães" dirigem as embarcações através de ecrãs, num escritório. Uma forma mais confortável de trabalhar que também oferece benefícios ambientais, como explica a gestora de projectos de Pesquisa e Desenvolvimento da Seafar, Ghazaleh Kia:

"Quando temos toda a informação recolhida, todos os dados recolhidos dos dispositivos, uma coisa que podemos providenciar é a optimização da rota e da velocidade.

Quando temos estas opções disponíveis, temos uma redução do consumo de combustível, e como resultado, uma menor pegada de carbono e uma carga mais 'verde'."

Atenção à mobilidade

A forma como as pessoas se deslocam nos portos também pode ter um grande impacto nas emissões.

Desde camiões pesados e comboios de carga aos carros pessoais dos empregados, todos contribuem para a poluição global que afecta todos os que vivem nas cidades portuárias.

O objectivo de Antuérpia é que pelo menos metade dos habitantes utilizem meios de transporte sustentáveis.

A cidade está a trabalhar com a autoridade portuária, que investiu 40 milhões de euros para ligar todas as empresas da zona portuária a ciclovias seguras e confortáveis.

É bastante claro que o porto faz parte da cidade, especialmente quando estamos a falar de mobilidade.



Daqui a um período de dez anos, mais ou menos, cada a empresa no porto terá uma ciclovia até ao portão de entrada dessa mesma empresa.



Queremos tornar a cidade mais activa, mais inteligente, mais acessível e com uma melhor qualidade de vida. Steven Windey Consultor de Mobilidade da Cidade de Antuérpia

É apenas o início da viagem da indústria em direcção aos portos mais ecológicos do futuro, forjando um caminho para reduzir as emissões, mantendo uma economia próspera.

Com a Europa a apontar para a neutralidade climática até 2050, o objectivo final é claro.