Bergen, na Noruega, prepara-se para abrir o maior túnel da Europa para a circulação de velocípedes e peões.

Está a ser promovido como a “revolução verde” daquele município norueguês, é inaugurado oficialmente a 15 de abril um túnel, mas esta semana já permitiu a alguns jornalistas percorrer os cerca de 3,1 quilómetros que ligam os distritos de Fyllingsdalen e Minde.

A passagem tem seis metros de largura, divididos por um piso de asfalto macio para os ciclistas e outro de borracha para os pedestres. A travessia no túnel nas duas rodas é estimada em 10 minutos.

Arild Tveit, o gestor do projeto, explica que, “basicamente, este era um túnel para escapar ao elétrico, mas depois algumas mentes mais perspicazes perceberam ser possível também andar de bicicleta através dele e isso acabou por ser o ponto de partida" para a obra.

"Percebemos ainda que ao criarmos um passadiço também era possível ter um percurso para exercício e, claro, podermos ir do ponto A ao B através do túnel. Por isso, acho que promovemos a saúde pública a cada metro do túnel", salientou Arild Tveit, aos jornalistas.

O túnel Fyllingsdal, como está a ser apelidado, é descrito como o maior do mundo exclusivo para velocípedes e pedestres. Não é totalmente verdade.

Em Seattle, nos Estados Unidos, há um túnel "verde" mais longo. Só que o Snoqualmie, com 3,6 km de comprimento, foi adaptado de uma antiga travessia ferroviária e o de Bergen foi feito de raiz para este propósito ecológico, o que o torna nessa categoria como o maior do mundo.

Em termos absolutos, o novo túnel norueguês exclusivo para a circulação sem motor é sem dúvida o maior da Europa deste género.