Hanôver, Marburg: autarcas alemães entendem-se com ativistas do clima

Em toda a Alemanha, há cidades a chegar a acordos com ativistas climáticos para impedir que as estradas sejam bloqueadas por protestos.

Em Hanôver, o autarca Belit Onay anunciou na semana passada que apoia algumas reivindicações do grupo de protesto ambiental Last Generation. Não muito tempo depois, as cidades de Tübingen e Marburg seguiram o exemplo.

O grupo Last Generation é bem conhecido na Alemanha porque os seus membros se colam às estradas para destacar a necessidade de ações mais duras contra as alterações climáticas.

“O Last Generation está, há quase um ano, a promover ações de desobediência civil na Alemanha, principalmente em Berlim”, diz Theo Schnarr, membro do grupo.

“Mas nos últimos meses também nos espalhámos para muitas outras cidades em toda a Alemanha.”

O que foi acordado e como é que o público reagiu?

Muitas pessoas discordam do método de protesto do Last Generation, mas Schnarr diz que isso cria uma espécie de “tensão criativa”. Acrescenta que desde que o grupo começou com esse programa de desobediência civil, esteve sempre aberto a negociações.

As reivindicações do Last Generation diferem quando se trata de autarcas locais versus o governo alemão, que pode realmente mudar leis.

O autarca Belit Onay, de Hanôver, escreveu uma carta aos legisladores alemães, que foi publicada na sua conta no Instagram, dizendo que apoia um pedido de limites de velocidade nas autoestradas e um bilhete de transporte público de 9 euros em todo o país.

Não concorda, no entanto, que as assembleias de cidadãos - uma das principais reivindicações do grupo Last Generation - tenham o poder de legislar sobre ações climáticas. Onay diz, no entanto, que esses órgãos deveriam ser criados para assessorar os políticos.

Ativistas do grupo Last Generation colam-se a estrada em Dresden, na Alemanha. Daniel Schaefer/dpa via AP, File

O autarca de Hanôver foi criticado pela escolha, com algumas pessoas a dizer que o acordo era essencialmente chantagem.

“Algumas pessoas dizem ‘Ok, será que este autarca foi chantageado? Ele fez mais do que deveria como autarca?'”, diz Schnarr.

“Outros dizem: 'Sim, bem, qualquer autarca pode apenas escrever uma carta agora e então o Last Generation vai parar de bloquear as ruas da sua cidade.'”

Mas Schnarr acredita que foi uma carta “corajosa” de se escrever, que representa a ação coletiva necessária para enfrentar as alterações climáticas.

“Estamos em contacto com muitos autarcas sobre isto agora. Penso que podemos chegar a algum tipo de ponto de inflexão social aqui."

Por que é que os autarcas estão a fazer acordos com ativistas climáticos?

O último autarca a chegar a um acordo com os ativistas climáticos foi Thomas Spies, de Marburg, do Partido Social Democrata (SPD).

“Em Marburg houve várias ‘campanhas de colagem’ do Last Generation, quase diariamente na semana antes da passada”, disse à Euronews Green.

“Chamámo-los e convidámo-los a falar sobre o que eles realmente querem e para perceber se podemos encontrar maneiras para que os cidadãos da cidade universitária de Marburg e os nossos autocarros possam conduzir de forma correta novamente.”

Spies diz que o grupo Last Generation queria que pedissem três coisas ao governo federal e ao Bundestag alemão: um conselho de cidadãos, limites de velocidade e o regresso de um bilhete nacional de transporte público de 9 euros.

Marburg gostaria de poder definir os próprios limites de velocidade - algo que os municípios na Alemanha não podem fazer.

“Não se pode fazer isso - colar à estrada. Mas se eu ficar chateado com isso, não vou avançar nem um centímetro. Se eu falar com as pessoas e encontrar uma solução que atenda aos interesses da cidade em todos os sentidos, isso parece-me um caminho sensato a seguir”, diz Spies.

Então, depois de ver a carta de Hanôver e de perceber que as suas metas climáticas já estavam alinhadas com o grupo de protesto, o autarca fez um acordo com o Last Generation.

“A decisão foi fácil de tomar”, conclui Spies.

“Procura-se uma escalada que não traga nada além de muitos problemas? Ou primeiro tentam conversar um com o outro e ver do que se trata?”